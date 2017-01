Une importante délégation québécoise au forum économique de Davos

Une importante délégation québécoise participe au 47e forum économique mondial qui s’est ouvert mardi à Davos, en Suisse.

Selon l’ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, il s’agit d’un incontournable pour les dirigeants du monde. «C'est un investissement clair et net qui rapporte beaucoup plus que ce qu'il coûte. Avec un billet d'avion aller-retour, on rencontre tous les décideurs économiques de la Terre», explique celui qui a participé à une douzaine de forums.

Il y a quand même des critiques entourant Davos, certains le qualifiant de rendez-vous de riches capitalistes, à l'heure où les inégalités sont plus prononcées que jamais.

D’autres n’y voient aucune utilité, comme Bombardier, qui a choisi cette année de ne pas s'y présenter, compte tenu des coûts exorbitants de participation.

L'entreprise préfère plutôt d'autres rendez-vous annuels plus pertinents pour elle.

