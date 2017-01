Une mère et sa fille de 14 mois se battent contre le cancer

Une mère de famille de trois enfants aux prises avec un cancer a appris, cinq jours avant Noël, que sa petite fille de 14 mois était atteinte elle aussi de la terrible maladie, rapporte le site Today.

Heather Wilson, 31 ans, a été diagnostiquée d’une tumeur inopérable au cerveau en juin dernier, dans l’État de la Géorgie. Six mois plus tard, elle a noté des saignements anormaux dans la couche de la petite London. Elle s’est ensuite rendue à l’hôpital avec celle-ci. Les médecins lui ont alors découvert une tumeur vitelline, la forme de tumeur maligne la plus fréquente chez l’enfant.

«Heather est une combattante et London est une combattante comme sa mère, affirme la tante de la mère de famille. Aucune jeune maman ne devrait avoir à se battre comme ça, et voilà maintenant que c’est sa propre fille qui doit livrer le même combat. C’était presque impossible que ça arrive, le risque n’était peut-être que d’un sur un million», ajoute-t-elle.

Mme Wilson, qui gagne sa vie comme serveuse de restaurant, a dû interrompre son travail pour subir ses traitements de chimiothérapie. Son mari a lancé une page de sociofinancement (GoFundMe) pour aider la famille à passer au travers cette dure épreuve, tant humainement que financièrement.

Affrontant la maladie courageusement, la mère et sa fille sont toutes deux une source d’inspiration pour leur entourage. L’élan de générosité des proches, amis et membres de la collectivité dépasse les attentes les plus optimistes de la famille Wilson. Plus de 2000$ ont été amassés à ce jour.

«Heather se sentait très mal à l’idée qu’elle ait pu transmette quelque chose à son nouveau-né, témoigne sa tante. Mais les médecins lui ont confirmé que ce n’était pas le cas. Je n’arrive juste pas à comprendre pourquoi cela lui est arrivé, alors qu’elle doit tout faire pour survivre elle-même.»