Acquitté après avoir été accusé d’agression, un homme vit stigmatisé

Mario Gauthier subit encore les dommages de l'accusation d'agression sexuelle sur une mineure qui pesait contre lui en juin 2012.

«Si je vois une jeune fille l'autre bord de la rue, je ne suis pas capable de la regarder, encore moins lui parler. Je salue ceux qui me saluent, puis je ne m'en fais pas. Il ne faut pas que je marche la tête entre les deux jambes, il faut que je marche la tête haute», raconte Mario Gauthier.

Le juge avait acquitté l'entrepreneur de Jonquière en décembre 2015, après avoir noté 71 contradictions dans le témoignage de la plaignante. Mario Gauthier intente une poursuite de 430 000 $ contre la Procureure générale du Québec, le ministère de la Sécurité publique et la plaignante.

«Ça ne peut pas réparer complètement. Ça brise une vie. Puis pas juste une vie, la vie de ma femme et la vie de mes deux enfants. Ça ne sera jamais réparé complètement», indique M. Gauthier.

Cible d'insultes, de vandalisme, il a aussi perdu des contrats au travail et a été contraint à ne plus sortir de chez lui. Il poursuit pour les dommages subis durant près de 3 ans pour atteinte à sa réputation, perte de jouissance à la vie, détention illégale et frais juridiques.

La poursuite enregistrée le 12 janvier englobe également les préjudices que sa femme et ses enfants ont subis.

Mario Gauthier souhaite conclure le dossier. «Je suis prêt et je vais aller jusqu'au bout!»

Les trois parties adverses ont jusqu'à la fin janvier pour répliquer. Mario Gauthier, saura alors ce qu'il aura à affronter pour réclamer justice.