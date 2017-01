Briser les tabous en santé mentale

Les tabous sont encore importants pour parler de santé mentale, même si les préjugés diminuent peu à peu. C'est encore plus difficile pour les gens issus des communautés culturelles.

Le tiers des Montréalais ne sont pas nés au Canada. Les immigrants sont particulièrement vulnérables aux troubles de santé mentale.Trop souvent, les nouveaux arrivants ne savent pas vers qui se tourner.

«Avec le changement de repères et le choc culturel, certains se retrouvent séparés de leur famille, sans amis ni groupe de soutien et subissent l'isolement», témoigne l'humoriste Michel Mpambara, qui a lui-même souffert de problèmes de santé mentale.

«À cause des conflits de plus en plus terrorisants, nous avons remarqué, tant au ministère de l'Immigration que de la Santé, des cas de santé mentale plus aigus», ajoute la ministre de l'Immigration, Kathleen Weil.

Des défis particuliers surviennent au moment où survient la maladie. L'Institut et hôpital neurologiques de Montréal offre déjà des services en ligne en français et en anglais. Un don de 250 000 dollars lui permet d'ajouter des informations et des références en chinois, en arabe et en farsi.

«La première frontière à franchir pour améliorer la situation en santé mentale, c'est d'abord et avant tout de sortir un peu du placard, d'en parler et d'amener les gens à briser ce tabou», complète le ministre de la Santé et des services sociaux Gaétan Barrette.

Il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste de la santé mentale.