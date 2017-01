Des pharmaciens payés moins de 15 $ pour créer un médicament

Parce qu’ils se considèrent sous-payés et que le niveau de complexité n’arrête pas d’augmenter, de moins en moins de pharmaciens acceptent de préparer des médicaments sur mesure. La santé de plusieurs patients dépend pourtant de cette expertise, payée seulement 14,26$ par le gouvernement du Québec.

Alors que le bras de fer des négociations se poursuit entre les pharmaciens et le ministre de la Santé, ces apothicaires des temps modernes demandent que leur travail soit reconnu à leur juste valeur.

TVA Nouvelles a eu droit à une visite privilégiée du laboratoire de la pharmacie Denis Boissinot à Québec, où des préparations maison sont fabriquées pour des personnes malades aux quatre coins du Québec.

Dans l’arrière-boutique, une équipe d’experts concoctent de véritables potions magiques, prescrites par des médecins. Les mélanges sont préparés sur mesure pour les patients qui ne trouvent pas de remèdes sur des tablettes, soit parce que les pharmaceutiques ne les commercialisent plus, ou alors parce qu’ils sont en rupture de stock.

Lors de notre passage, des employés préparaient des analgésiques qui ne sont plus disponibles au Québec depuis plusieurs années. Peu de pharmaciens acceptent encore de faire ces médicaments personnalisés, qu'on appelle «des préparations magistrales».

Comme certains ingrédients posent un risque lors de la manipulation, des salles sont aménagées spécialement pour la fabrication des médicaments.

«C'est une pièce dans laquelle on va faire les préparations qui contiennent, par exemple, des hormones ou des médicaments dangereux. Ça peut être des médicaments pour certains cancers», explique le pharmacien-propriétaire Denis Boissinot.

14,26$ peu importe le risque

Depuis que l’Ordre des pharmaciens du Québec a imposé des nouvelles normes en 2012, le niveau de risque et la complexité du travail auraient augmenté considérablement. Moins d’une douzaine veulent encore investir pour des équipements de plus en plus spécialisés tels que ceux de M. Boissinot, alors que plusieurs hôpitaux n'ont plus les moyens de se payer.

En retour, M. Boissinot affirme qu’ils ne reçoivent qu’une bouchée de pain du gouvernement.

«C'est tout le temps le même montant, que ça prenne une demi-heure, que ça prenne une heure, que le pot dans lequel je mets le produit me coûte trois dollars ou qu'il me coûte 25 cents, que plusieurs employés travaillent sur la même préparation, le prix est de 14,26$. Peu importe le niveau de risque.» La RAMQ lui rembourse seulement 14,26$ alors qu'il peut charger jusqu'à 120$ aux assureurs privés, qui se retrouvent à compenser indirectement pour le public.

«C'est pas des hamburgers qu'on fait ici! C'est des médicaments. Si ce n'est pas rentable, on va arrêter de le donner le service, ajoute-t-il. C’est très frustrant. Moi j’ai investi au-dessus de 400 000 $ pour mon laboratoire. J’ai des inventaires de produits chimiques que je dois soutenir. Tous les outils que vous voyez ici sont des outils spécialisés coûteux.»

Ces pharmaciens spécialisés peu nombreux demandent au gouvernement de ne pas les oublier dans la négociation. À l'ombre du ministère de la Santé, situé de l’autre côté de la rue, cette petite pharmacie offre ses services aux quatre coins du Québec.

La suite de ce reportage à suivre demain: TVA Nouvelles visite l’environnement aseptisé d’un laboratoire de Québec où les pharmaciens manipulent des produits dangereux et le ministre Gaétan Barrette fait le point sur les négociations avec eux.