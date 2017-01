En 2017, les Québécois payeront 1774 $ sur l’intérêt de leur dette publique

Le paiement des intérêts sur la dette publique provinciale et fédérale au Québec va coûter 14,8 milliards $ aux contribuables cette année. Cela signifie 1774 $ pour chaque Québécois, ou près de 7100 $ pour une famille de quatre personnes, selon une nouvelle étude de l’Institut Fraser.

L’endettement net combiné du Québec, c'est-à-dire la dette provinciale (186,3 milliards $) et la part du Québec de la dette fédérale (138 milliards $), totalisera 324,3 milliards $ en 2017.

«Il ne s’agit pas d’un choix, l’intérêt doit être payé sur la dette publique et plus les gouvernements déboursent pour payer les intérêts, moins il y a d’argent disponible pour les programmes et les services qui comptent aux yeux des Québécois», dit Charles Lammam, directeur des études fiscales à l’Institut Fraser et co-auteur de l’étude.

La dette combinée québécoise, en pourcentage du PIB, est de 83,7 %, le plus haut niveau au pays. En comparaison, il est 39,8 % en Saskatchewan.

Bonne nouvelle cependant : l’augmentation depuis dix ans de la dette cumulée nette par personne, à 38,5 %, est relativement modeste si on la compare à d’autres provinces.

«Les efforts des dernières années au Québec pour assainir les finances portent leurs fruits», dit Yanick Labrie, économiste et chercheur associé à l’institut Fraser. «Mais la partie est loin d’être gagnée. On croit parfois que la dette publique n’a pas d’importance, mais ce n’est pas le cas.»

La dette est ultra importante, dit-il, car elle empêche d’investir ailleurs. «De grosses sommes sont dévolues au remboursement des seuls intérêts. À près de 15 milliards $ par année, c’est davantage que les sommes consacrées à l’éducation primaire et secondaire, ainsi qu’au régime des rentes. Il y a un coût de renonciation très élevé. Et ce ne sont pas des dépenses discrétionnaires, on doit faire ces remboursements.»

Déficits à Ottawa jusqu’en 2051

Ce qui se passe à Ottawa inquiète Yanick Labrie. «Les projections financières du fédéral, faites en décembre, montraient que le gouvernement accumulerait des déficits tous les ans, jusqu’en 2051! C’est désastreux. Il y a des conséquences, même à court terme, et le fédéral tend à les négliger.»

On pellette ça dans la cour des générations suivantes, poursuit Yanick Labrie. «L’effet pervers, c’est qu’elles auront à payer sans avoir bénéficié de ces services.»

Ottawa avait pourtant fait des efforts, depuis 15 ans, pour assainir ses finances. «Ça nous avait permis de mieux sortir de la récession que bien d’autres pays. Advenant une nouvelle récession, le Canada aura une moins grosse marge de manœuvre.»