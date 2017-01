EXCLUSIF | Le Québec rappelle à Ottawa qu'il est une nation

Le gouvernement Couillard profitera du 150e anniversaire du Canada pour rappeler à Ottawa que le Québec est une nation. Dans une entrevue exclusive à TVA Nouvelles, le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, invite le gouvernement Trudeau à voir le Québec comme un partenaire.

Plus d’un an après son élection en tant que premier ministre, Justin Trudeau vante les mérites de son équipe et affirme que la fédération fonctionne bien, malgré les pommes de discorde avec le Québec.

«C’est comme ça que fonctionne une fédération en santé. On travaille bien ensemble, même si nous ne sommes pas toujours parfaitement en accord», a dit Justin Trudeau mardi.

Du côté de Québec, le gouvernement ressent le besoin de réaffirmer que le Québec est une nation.

«Je crois que c’est important de le rappeler à l’ensemble du pays à l’aube du 150e de la fédération, a affirmé Jean-Marc Fournier. Il y a une nation québécoise depuis avant 1867 et cette nation demande le respect de ses compétences et les moyens de les exercer.»

Le ministre prend en exemple le financement de la santé et l’aide financière attendue pour Bombardier. Québec sert aussi un avertissement au gouvernement fédéral s'il revient sur la loi de protection des consommateurs.

«Si le ministre des Finances revient là-dessus, on va revenir nous aussi et on ne s'entendra pas parce que ce sont nos compétences», a soutenu M. Fournier.

D’après les informations recueillies par TVA Nouvelles, le ministre Fournier se serait présenté au Sénat pour défendre les intérêts du Québec si Ottawa ne reculait pas sur cette question. À l’avenir, le ministre aurait l'intention d'aller porter plus souvent son message dans la capitale fédérale.

«L'approche du gouvernement du Québec c'est de s'affirmer en expliquant et en exposant qu'il y a des avantages pour tout le monde», a dit Jean-Marc Fournier.

Le ministre invite le gouvernement Trudeau à penser avant tout aux citoyens.