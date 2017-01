François Blais s’attaque à Éric Caire, qui le traite de «fantôme»

Après plusieurs mois passés à se faire traiter de «fantôme» par Éric Caire, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, François Blais, est passé à l’attaque mercredi, en accusant le critique caquiste de briller par son absence à Québec.

En procédant à un mini-remaniement qui ne concernait que Pierre Moreau et Carlos Leitao, lundi, le premier ministre a coupé court à la rumeur d’un possible retour de Sam Hamad au conseil des ministres en tant que porteur des dossiers de la région de Québec.

Philippe Couillard a préféré laisser à François Blais, la responsabilité de la région de la Capitale-Nationale, qu’il assume depuis que M. Hamad a été écarté du conseil des ministres, au printemps dernier.

«Je suis bien content. J’aime beaucoup ça, ça fait maintenant quelques mois. Je commence à connaître les gens davantage. C’est beaucoup plus facile maintenant», a réagi le ministre Blais, lorsque questionné en marge de la conférence de presse de l’événement Web à Québec (WAQ).

Blais se dit «très présent» à Québec

Dans la seule journée de mercredi, M. Blais a pris la parole à l’occasion de trois activités à Québec.

«Regardez mon agenda, vous allez voir je suis très très présent à Québec. M. Caire est seul à Québec, il est très rarement, même, dans des activités», a observé le ministre Blais, dont le leadership dans la région est sévèrement critiqué par la Coalition avenir Québec et le Parti québécois depuis qu’il est en poste.

Le député caquiste Éric Caire se plaît notamment à surnommer M. Blais de «fantôme de la Capitale-Nationale».

Le ministre considère qu’il s’agit «d’excès de partisanerie», sans plus. Il en a profité pour rappeler que les libéraux représentent la plus forte députation dans la région, avec Sam Hamad, Véronyque Tremblay, André Drolet, Michel Matte et Caroline Simard. Éric Caire est le seul député caquiste sur la Rive-Nord de Québec et Agnès Maltais, la seule élue péquiste de la Capitale-Nationale.

Troisième lien

M. Blais est par ailleurs revenu brièvement sur le projet de troisième lien, après que le ministre des Transports, Laurent Lessard, ait confirmé la veille que son gouvernement continue d’aller de l’avant avec ses analyses.

«C’est un projet extrêmement important. Je vous rappelle que dans la région de Québec, il y a des centaines de millions de dollars en infrastructure qui s’en viennent. On va faire des annonces très bientôt et là, je ne parle même pas de troisième lien», a dit le ministre Blais.

«Le troisième lien, c’est un projet exceptionnel, hors norme, a-t-il souligné. Ça nous prend du temps parce qu’il faut évaluer, vraiment, l’ensemble des données à notre disposition pour le situer au meilleur endroit et au meilleur coût possible. Il faut que ça soit réaliste, aussi, du point de vue budgétaire.»

Avec la collaboration d’Elisa Cloutier