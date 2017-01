Google Maps vous aidera bientôt à vous stationner

Plusieurs automobilistes utilisent l’application Google Maps pour obtenir un itinéraire et suivre les indications jusqu’à leur destination. Toutefois, devant l’adresse précise du lieu, il est parfois difficile de se stationner. Le géant de l’informatique pourrait bientôt remédier à ce problème.

Une nouvelle fonction permettant de détecter des places de stationnement à proximité de la destination a été observée sur une version bêta de l’application Google Maps, rapporte le site spécialisé Android Police. Cette fonction semble être dans une phase de test à différents endroits aux États-Unis.

En plus du temps requis pour se rendre à destination, Google Maps indiquera le niveau de difficulté d'une recherche d'une place de stationnement entre facile, moyen et difficile. Cela permettra ainsi aux automobilistes de prévoir un temps de transport supplémentaire et adapter leur horaire.

Les données utilisées pour évaluer les espaces de stationnement seraient les mêmes qui indiquent la densité du trafic.

Google Maps ne peut pas encore indiquer avec précision où sont les espaces disponibles, mais cette option pourrait devenir possible dans un avenir pas si lointain.