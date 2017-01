La croisade de Laura contre son agresseur

Conrad Desbiens, l’une des victimes de l’agresseur sexuel Jean-Louis Savard, a été grandement touché par l’histoire de la petite Laura Couillard, présentée hier à l’émission J.E.

Dans une vidéo sur Facebook, Conrad Desbiens salue le courage dont Laura Couillard a fait preuve, en dénonçant le conjoint de sa grand-mère qui l’a agressé sexuellement à plusieurs reprises.

M. Desbiens a également été agressé lorsqu’il était enfant.

Il fait partie des victimes de Jean-Louis Savard, qui a été condamné en juin 2015 à six ans de pénitencier pour des agressions sexuelles sur cinq de ses neveux et nièces. Ces crimes ont été commis principalement à Saint-David-de-Falardeau.

Dans sa vidéo, Conrad Desbiens encourage les victimes à dénoncer.

Ce dernier revient également à la charge sur l’importance de mettre en place un registre public des délinquants sexuels. Il incite d’ailleurs les gens à signer une pétition de la Coalition Avenir Québec (CAQ) en ce sens.

«Écoutez le reportage, lance Conrad Desbiens dans sa vidéo. Ça va probablement vous inciter à signer cette pétition-là pour qu’on ait un registre au Québec. Un registre au Québec, ça veut dire que si on a un agresseur dans notre coin, on va savoir c’est qui. On va pouvoir prendre des précautions pour aider nos enfants à ne pas se faire agresser. Vous savez, ça peut arriver à tout le monde une agression.»

Conrad Desbiens et les autres victimes de Jean-Louis Savard ont récemment encaissé un autre coup dur.

Leur agresseur s’est vu accorder une liberté provisoire, jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada entende sa cause, ce printemps.