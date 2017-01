Karl Lagerfeld habillera-t-il Melania Trump ?

Le site de mode WWD annonçait lundi que le créateur américain Ralph Lauren habillerait Melania Trump lors de l’investiture de son époux au poste de 45e président des États-Unis d’Amérique, et pour les événements associés à l’occasion, mais la publication assure maintenant que la future Première Dame de 46 ans pourra également compter sur les services du directeur artistique de Chanel, Karl Lagerfeld, pour cette journée d’exception et le bal qui la clôturera.

On ne sait pas comment Ralph Lauren et Karl Lagerfeld se répartiront le travail, mais le premier devrait fournir les vêtements pour la journée, alors que le second s’occuperait des tenues de soirée. Cette double nouvelle intervient alors que les observateurs se demandaient avec angoisse qui se chargerait d’habiller la «First Lady ».

De nombreux créateurs ont en effet décliné publiquement la proposition, tant les critiques s’abattent sur son sulfureux époux. La créatrice française Sophie Theallet, une favorite de l’épouse du président sortant, Michelle Obama, a écrit une lettre ouverte à la future Première Dame. Elle expliquait qu’elle désapprouvait les politiques de Donald Trump, et qu’elle ne l’habillerait donc pas. Tom Ford a lui aussi expliqué qu’il refusait d’habiller Melania Trump depuis des années, estimant qu’elle ne correspond pas à son «image». Hors de question pour lui, donc, de changer de politique une fois celle-ci à la Maison-Blanche.

Ralph Lauren n’a quant à lui jamais affiché son soutien à un candidat à la présidence. Il habillait Hillary Clinton durant sa campagne, et a habillé de nombreuses Premières Dames, dont Michelle Obama, Nancy Reagan et Betty Ford.

Fait surprenant : il semblerait que Carolina Herrera, l’une des rares créatrices à soutenir Melania Trump, n’ait pas été contactée. Elle avait pourtant déclaré qu’elle accepterait avec joie que la future Première Dame porte ses tenues, à la fois féminines et distinguées. « C’est un honneur d’habiller les Premières Dames d’un pays, et encore plus quand il s’agit des États-Unis. Ce n’est pas pour moi, c’est pour le public », disait-elle à l'Associated Press.