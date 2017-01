Kim Kardashian tourne une scène de vol de bijoux

Il semblerait que le petit rôle de Kim Kardashian dans Ocean’s Eight fasse référence à un vol de bijoux. La vedette de téléréalité de 36 ans a été aperçue sur le tournage du film de voleurs, lundi soir.

Elle était à New York, pour une reconstitution du célèbre Met Gala, en compagnie de sa demi-sœur, Kendall Jenner. Kylie Jenner était également en ville pour le même tournage, mais sur un autre lieu.

On connaît maintenant quelques détails sur cette scène, révélée par Page Six, la colonne potins du New York Post: elles «concernent le vol d’un collier de luxe dans les toilettes du musée».

Le fait que Kim Kardashian ait accepté ce rôle est ironique, puisque la jeune femme a justement été victime d’un vol de bijoux à Paris, en octobre. Un groupe d’hommes armés l’a délestée de plusieurs millions de dollars de quincaillerie. Page Six précises qu’on ne sache pas si Kim Kardashian est la victime du vol en question, ou si elle n’est qu’un visage célèbre parmi la foule.

Car la scène sera riche en célébrités : il semble que Zayn Malik, l’ancien membre de One Direction, sera également de la partie. Entertainment Tonight explique que le jeune homme a rejoint d’autres vedettes, dont Katie Holmes, qui a confirmé qu’elle jouerait son propre rôle dans le film. Helena Bonham Carter, Olivia Munn, Hailey Baldwin et Maria Sharapova ont également filmé une fausse arrivée au gala du Met.

Zayn Malik a assisté au véritable événement pour la première fois l’an dernier, aux bras de sa compagne Gigi Hadid. Et pour coller au thème de l’événement, «la mode dans un monde technologique», le chanteur portait des bras de robot par-dessus son costume. Un look qui a divisé les commentateurs, mais qu’il a défendu dans une interview pour le magazine Dazed.

«Donatella Versace m’a demandé de dessiner mon propre costume, disait-il. C’était cool. J’ai vu quelques critiques négatives sur Internet. Mais je les ai bien aimées, parce qu’elles disaient que j’avais l’air d’un mec de Mortal Kombat qui s’appelle Jax. Il avait des bras métalliques, et le thème c’était la technologie, donc je me suis inspiré de lui... C’est facile de se contenter de porter un costume. J’aime bien faire des choses qui vont un peu au-delà de ça.»