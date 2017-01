La langue française écorchée lors du débat

La présentation d’un débat en français mardi à Québec dans la course à la direction du Parti conservateur aura été une véritable épreuve pour plusieurs candidats dont on retiendra plus la maîtrise boiteuse de la langue de Molière que les idées.

Pour l’expert du Journal Benoît Melançon, c’est plus le Parti conservateur qui ressortira amoché de la soirée de mardi que la langue française.

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI Debat de la course a la chefferie du Parti conservateur du Canada mardi le 17 Janvier 2017, au centre des congres de Quebec. Ici, Deepak Obhrai. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI Andrew Saxton.

Simon Clark/Agence QMI Steven Blaney.

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI Deepak Obhrai.

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI

Simon Clark/Agence QMI Erin O Toole.

Simon Clark/Agence QMI Michael Chong.

Simon Clark/Agence QMI Kellie Leitch.

Simon Clark/Agence QMI Andrew Scheer.

Simon Clark/Agence QMI Maxime Bernier.

Simon Clark/Agence QMI Lisa Raitt.

Simon Clark/Agence QMI Rick Peterson.

Simon Clark/Agence QMI Brad Trost.

Simon Clark/Agence QMI Pierre Lemieux.

Simon Clark/Agence QMI Debat de la course a la chefferie du Parti conservateur du Canada mardi le 17 Janvier 2017, au centre des congres de Quebec. Ici, Chris Alexander. SIMON CLARK/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Simon Clark/Agence QMI Deepak Obhrai.

























































































Plus de détails ici.