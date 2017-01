La télépathie: prochain outil révolutionnaire sur Facebook?

Le réseau social Facebook a de grandes ambitions pour les prochaines années: mettre au point une technologie visant à contrôler la pensée des utilisateurs.

Facebook, qui a accès à des milliards de photos et de messages privés, a l’intention de concurrencer le DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) une organisation gouvernementale américaine responsable du développement de technologies destinées à l’usage militaire, rapporte le New York Post.

Selon une offre d’emploi publiée sur le réseau social de Mark Zuckerberg, il semble que l’entreprise travaille sur une technologie qui pourrait contrôler la pensée.

La très secrète division «Building 8», est à la recherche de super-scientifiques pour combler les postes d’«ingénieur(e) interface cerveau-ordinateur» et d’«ingénieur(e) en imagerie neuronale». Ces spécialistes seront appelés à travailler sur un projet audacieux pour une période de deux ans.

Facebook travaille également à mettre en place une plateforme de communication et de calcul de l’avenir. Pour y parvenir, les experts veulent sonder et enregistrer les ondes cérébrales et l’activité électrique du cœur. Le projet mis en place n’est pas clairement établi, mais il s’agirait d’observer la fluctuation du rythme cardiaque et de l’activité cérébrale pendant que l’utilisateur observe des données, des photos et des vidéos sur Facebook. On veut ainsi mieux saisir ce qui intéresse l’humain.

Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, est passionné par le sujet de la télépathie et selon lui, il s’agirait de la technologie «ultime». «Un jour, je crois que nous serons capables d’envoyer des pensées très claires et détaillées aux autres, en utilisant seulement la technologie. Vous n’aurez qu’à penser à quelque chose, et vos amis pourront le ressentir, l’expérimenter également, si vous le voulez», avait-il dit en entrevue en 2015.