L'EI brûle pneus et pétrole à Deir Ezzor

Les combats ont redoublé de violence mercredi dans la ville syrienne de Deir Ezzor où les jihadistes brûlaient des pneus et du pétrole pour gêner les raids incessants de l'aviation du régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Par ailleurs, un groupe d'opposition qui publie des informations sur la ville assiégée de l'est de la Syrie a indiqué à l'AFP que l'EI avait exécuté 10 combattants prorégime capturés durant l'assaut.

Les jihadistes mènent depuis samedi une offensive d'envergure pour s'emparer du tiers de Deir Ezzor encore aux mains du gouvernement et de l'aéroport militaire.

Les avions russes et syriens conduisent sans relâche des raids pour tenter de stopper leur avancée, selon une source militaire.

Et les jihadistes répondent en essayant de créer un écran de fumée au dessus de leurs positions. «L'EI met le feu à des pneus et à des barils de brut à Deir Ezzor pour empêcher les appareils russes et syriens de bombarder la ville», a indiqué l'OSDH.

Depuis samedi, 46 combattants prorégime, 75 jihadistes et plus de 30 civils ont été tués, selon l'Observatoire.

Un militant local a indiqué à l'AFP mercredi que l'EI avait tué au moins 10 combattants gouvernementaux capturés durant les combats. «L'EI les a exécutés la nuit dernière en les écrasant avec des chars», a déclaré Omar Abou Leila, 24 ans, qui publie des informations de la ville. Il a précisé que ces horribles exécutions avaient eu lieu dans la partie contrôlée par l'EI.

«Si l'EI s'empare des quartiers encore aux main des forces gouvernementales, il y aura un massacre. Cela nous inquiète beaucoup», a-t-il déclaré.

Les jihadistes, exclus du cessez-le-feu établi en Syrie par la Russie et la Turquie il y a trois semaines, pratiquent des massacres de masse contre les rebelles, les forces du régime et les civils en utilisant souvent des méthodes barbares.