L'équipe du film «Mes vies de chien» accusée de cruauté animale

Les associations de défense des animaux appelaient mercredi à boycotter le film «Mes vies de chien», du réalisateur suédois Lasse Hallstöm, après la diffusion d'une vidéo montrant un chien terrifié forcé de sauter dans l'eau.

La vidéo tournée en 2015 et diffusée par le site de célébrités TMZ montre un berger allemand qui se débat pour ne pas sauter dans un bassin utilisé sur le tournage du film, où l'eau déferle comme dans un cours d'eau.

«Il ne va pas se calmer tant qu'il n'est pas dans l'eau, tu n'as qu'à l'y jeter», entend-on quelqu'un dire dans la vidéo tandis que le chien s'accroche à l'extrémité du bassin avant d'y être poussé.

TMZ affirme que ces images ont été tournées près de Winnipeg, au Canada, pendant le tournage. La vidéo d'environ une minute se termine avec le chien qui coule après avoir essayé de s'agripper au rebord du bassin. Des membres de l'équipe de tournage sont alors vus en train d'aller à sa rescousse.

Les associations de défense des animaux, notamment Peta, se sont insurgées contre ces images et ont appelé à boycotter le film, qui doit sortir la semaine prochaine en Amérique du Nord.

«Peta appelle les amateurs de chiens à boycotter le film de façon à envoyer le message que les chiens et autres animaux doivent être traités humainement, non pas comme des accessoires de production», a déclaré Lisa Lange, vice-présidente de Peta (People for the Ethical Treatment of Animals), interrogée par l'AFP.

Une association canadienne, Animal Justice, dit de son côté avoir porté plainte auprès des autorités canadiennes contre les cinéastes pour cruauté envers des animaux.

«Il est illégal d'infliger de la souffrance et de l'anxiété aux animaux, et il n'y a pas de disposition qui permette aux cinéastes d'Hollywood de maltraiter des animaux en toute impunité», déclare Camille Labchuk, avocate et directrice générale d'Animal Justice.

American Humane, l'association qui supervise la sécurité des animaux sur les tournages de films, se dit «perturbée et inquiète des images» diffusées par TMZ. «Quand le chien a montré qu'il ne voulait pas sauter dans l'eau, la scène aurait dû être interrompue», ajoute-t-elle dans un communiqué reçu par l'AFP.

«Nous mettons notre représentant qui se trouvait sur ce tournage en congé administratif immédiat et allons faire appel à un tiers indépendant pour mener une enquête», ajoute-t-il.

Des porte-parole du studio Universal Pictures, qui va distribuer ce film avec Dennis Quaid, n'ont pu être joints dans l'immédiat.

Dans une déclaration à TMZ, le studio avait affirmé qu'«offrir un environnement sûr et s'assurer du traitement éthique des animaux acteurs avait été primordial pour tous ceux qui ont été impliqués dans la réalisation de ce film».