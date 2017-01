L'héritage d'Obama: ses bons et ses mauvais coups

Barack Obama tire sa révérence. Il a profité de sa dernière conférence de presse à titre de président des États-Unis pour saluer le travail des journalistes, très nombreux à assister à cette dernière sortie publique.

Alors que l’équipe du président désigné Donald Trump s’apprête à fermer la salle de presse qui se trouve dans la Maison-Blanche depuis un siècle, le président sortant a souligné l’importance du travail des médias, notamment dans la sauvegarde de la démocratie.

[Obama] «a dit aux journalistes: "je suis très content que vous vous trouviez dans le même immeuble que nous, ça nous force à être plus prudent", donc le message était assez clair à Trump», souligne l’analyste Luc Lavoie, à l’émission «La Joute», à LCN.

Les Américains tourneront la page vendredi sur le passage de Barack Obama à la Maison-Blanche, qu’il quitte à un sommet de popularité dans les sondages. Mais quel héritage laissera-t-il à son pays? Nos deux analystes se sont penchés sur ses principales réalisations.

«D’abord, d’avoir relancé l’économie, estime Luc Lavoie. Il est arrivé dans une situation désastreuse, la pire crise financière depuis les années 30. Les grands constructeurs automobiles étaient sur le point de déclarer faillite et le chômage montait en flèche.

«Sans trop faire de grands plans, bien qu’ils ont dépensé, dépensé, dépensé, il a réussi à faire en sorte qu’aujourd’hui, il laisse un pays qui est relativement en santé sur le plan économique, avec un taux de chômage en bas de 5%. Ce n’est pas UN coup, c’est huit ans de travail qui ont mené à la situation actuelle. C’est bon à donner en héritage à son successeur.»

Bernard Drainville croit quant à lui qu’on a bien raison de vouloir lui lever son chapeau et souhaite que Donald Trump n’annulera pas tous les progrès enregistrés pendant le règne Obama.

«Je sais que Trump risque de mettre la hache là-dedans, mais je pense qu’il faut quand même dire qu’Obamacare a permis à une vingtaine de millions d’Américains qui n’avaient pas d’assurance santé d’en avoir une, affirme-t-il. C’est vrai que les primes ont augmenté pour ceux qui avaient une assurance santé, que les franchises aussi ont augmenté, mais Obama a réussi quand même à introduire plus de justice sociale et plus de solidarité dans un pays qui est très individualiste.»

Peu importe les changements que l’administration Trump va mettre en place, Bernard Drainville espère que le principe selon lequel toute personne malade a le droit d’être assurée sera préservé, car c’était un «principe qui était au cœur de la réforme d’Obama». Surtout, on retiendra du dernier occupant à la Maison-Blanche la «dignité» avec laquelle il a exercé ses fonctions présidentielles, insiste Drainville.

Du négatif

En ce qui concerne le bilan négatif de Barack Obama, Luc Lavoie croit que sa politique étrangère, particulièrement celle en Syrie, est à mettre du côté de ses mauvais coups.

«Il a perdu la face complètement en traçant ce qu’il avait appelé une ligne rouge qu’il ne fallait pas traverser, sinon les États-Unis interviendraient, soutient-il. Cela concernait l’utilisation d’armes chimiques. Elle a été facilement, totalement traversée cette ligne rouge et il n’a rien fait.»

Luc Lavoie rappelle aussi l’une des promesses non tenues par le premier président afro-américain de l’histoire américaine: «Il avait promis de fermer la prison de Guantanamo, qui est une tache dans cet État de droit que sont les États-Unis, et c’est toujours ouvert, ce que j’ai beaucoup de mal à comprendre.»

Autre dossier que Barack Obama ne peut pas ranger dans la colonne de ses réussites, c’est celui des armes à feu, juge Bernard Drainville.

Et ce n’est pas faute d’avoir essayé, précise-t-il. «Combien de discours a-t-il donnés à ce sujet après les massacres commis dans les écoles ou les bars? Il y en a eu combien de massacres pendant la présidence d’Obama? Il y a eu des dizaines de personnes tuées par les armes à feu et [Obama] revenait constamment à la charge pour exiger un meilleur contrôle.»

Et pourtant, note Drainville, les efforts du président sortant se sont soldés par un véritable échec. «Pendant sa présidence, le nombre d’armes à feu aux États-Unis a augmenté de 308 à 405 millions, c’est plus qu’une arme à feu par citoyen, c’est incroyable.»

Voyez un extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.