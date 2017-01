Louis Plamondon achète 450 billets pour le spectacle à son frère Luc

Le député Louis Plamondon se transforme en promoteur actif du prochain spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières qui rendra hommage à son frère, le parolier Luc Plamondon.

Louis Plamondon a acheté 450 billets pour la première le 19 juillet prochain. Cela représente un achat de 32 822 $. Ils les a ensuite revendus à des amis et partisans politiques de son comté, en particulier à Sorel. La demande a été tellement forte qu'il a dû ajouter à sa commande initiale, qui était de 400 billets.

«Des gens de mon comté sachant que je suis le frère de Luc me disaient, vas-tu avoir des billets pour aller voir le show? Je disais "oui, je vous donnerai des nouvelles"», confie Louis Plamondon. Vu le lot de billets il a quand même profité d'un rabais à l'achat. Le surplus dégagé à la revente, faite au prix affiché et non pas au prix coûtant, couvrira ses frais administratifs. Le reste, entre 500 $ et 600 $, sera versé à titre de contribution politique au Bloc québécois.

«Quand j'ai dit que je voudrais avoir 400 billets, ils ont fait le saut un peu. Je me suis identifié comme le frère de Luc Plamondon».

Ce n'est pas la première fois que le député agit ainsi. Il avait fait la même chose à l'époque pour la première montréalaise du spectacle Notre-Dame de Paris, que son frère avait composé.

La vente des billets pour les 20 représentations à l'amphithéâtre extérieur Cogeco avait démarré sur les chapeaux de roue en décembre. Depuis, le rythme est qualifié «d'intéressant» par la direction de l'amphithéâtre.