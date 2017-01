Matthew McConaughey a pris 47 livres

Matthew McConaughey continue de jouer au yoyo avec son corps. Pour son rôle dans le suspense «Or», l’acteur au corps athlétique a engraissé de 47 livres, apprend-on de E! Online.

Afin de donner vie à Kenny Wells – un homme lancé dans la ruée vers l’or au cœur de la jungle indonésienne – la star de 47 ans a une nouvelle fois subi une importante transformation physique. En plus de sa prise de sa prise de poids marquée, il a accepté de se raser la tête et de porter un postiche.

Gagner toutes ces livres n’a par contre pas déplu au principal intéressé qui adore les cheeseburgers. Pendant six mois, il a donc pu manger et boire tout ce qu’il voulait et ce quand bon lui semblait.

«Je mangeais des cheeseburgers tout le temps, s’est rappelé le Texan. Je faisais des cheeseburgers. J’essayais tous ces restaurants de ¨fast food¨ que je n’avais jamais essayés ou que j’avais visités seulement une fois... Les cheeseburgers et la bière feront le travail.»

Grands changements

Ce n’est pas la première fois que Matthew McConaughey modifie drastiquement son apparence. On se souvient de son corps rachitique dans des scènes du drame «Dallas Buyers Club» de Jean-Marc Vallée, une œuvre pour laquelle il avait réussi à perdre 38 livres avant de gagner son premier Oscar et son premier Golden Globe.

Par contre, avec «Or», il s’agissait d’une toute nouvelle expérience pour lui, car jamais encore il n’avait gonflé son corps ainsi sans l’ajout de masse musculaire.

Mettant aussi en vedette Bryce Dallas Howard, Edgar Ramirez et Bruce Greenwood, «Or» prendra l’affiche le 27 janvier. La réalisation est celle de Stephen Gaghan à qui on doit notamment l’acclamé drame «Syriana».