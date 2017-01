Metallica et John Legend sur scène aux Grammy Awards

Le chanteur John Legend et les hard-rockers de Metallica seront parmi les têtes d'affiche qui se produiront sur la scène des Grammy Awards le 12 février à Los Angeles, ont annoncé mercredi les organisateurs.

John Legend, connu pour sa ballade «All of Me», est l'un des favoris cette année. Le chanteur de 38 ans a déjà été récompensé à 10 reprises.

Metallica, un des groupes les plus influents sur la scène métal, a de son côté sorti fin 2016 son premier album après huit années de silence. Paru en novembre, il est cependant sorti trop tard pour être éligible aux Gammys Awards.

Les organisateurs (la Recording Academy), qui annonceront plus tard les noms des autres artistes à se produire, veulent donner un goût particulier à la cérémonie de cette année et ont invité sur scène deux des stars de country les plus connues, Carrie Underwood et Keith Urban.

Les gagnants des Grammys sont récompensés pour leur créativité et leur apport à la musique plutôt que pour les chiffres des albums qu'ils ont vendus.

Cette année, la cérémonie sera présentée par le Britannique James Corden. L'animateur s'est construit une communauté de fans grâce à ses «Carpool Karaoke», dans lesquels il partage un moment intimiste et musical avec une célébrité lors d'escapades en voiture. James Corden, qui a ainsi véhiculé pour des interviews décalées Madonna, Adele, Bruno Mars ou même Michelle Obama par exemple.

Il succédera aux Grammys au rappeur LL Cool J, qui a présenté la cérémonie ces cinq dernières années.