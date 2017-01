Microsoft renforce sa présence à Montréal

Microsoft va embaucher 40 spécialistes de l’intelligence artificielle à Montréal et donnera 7 millions $ à l’Université McGill et l’Université de Montréal.

Le géant de l’informatique a annoncé la semaine dernière qu’il achetait l’entreprise montréalaise Maluuba, spécialisée en apprentissage profond, un ensemble de méthodes d’apprentissages automatiques qui permettent aux ordinateurs de mieux comprendre le langage humain. La firme américaine a donc confirmé mercredi qu’elle doublera le nombre d’employés de l’entreprise de démarrage.

«Il y a trois joyaux en intelligence artificielle à Montréal. Maluuba, qu’on a acheté, ainsi que les universités McGill et de Montréal, que nous allons soutenir financièrement», a affirmé Brad Smith, président et chef des affaires juridiques de Microsoft lors d’un point de presse en compagnie du premier ministre Philippe Couillard et du ministre fédéral du développement économique Navdeep Bains au Forum économique de Davos en Suisse.

Microsoft n’est pas la première multinationale à s’intéresser au secteur florissant de la recherche montréalaise en intelligence artificielle. Google a annoncé à la fin du mois de novembre qu’elle verserait une subvention de 4,5 millions $ à la recherche universitaire en intelligence artificielle ainsi que la mise sur pied d'une division spécialisée en apprentissage profond.

La métropole québécoise est considérée comme un centre mondial de la recherche dans ce domaine et compte plus d’une centaine de chercheurs dédiés à ces techniques qui ont permis des progrès importants et rapides dans l’apprentissage profond, qui permet à un ordinateur d’analyser le son ou des images.