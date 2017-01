Nouvelles règles pour les taxis de Montréal

Les chauffeurs de taxis montréalais devront désormais se présenter obligatoirement au Bureau du taxi pour se soumettre à une inspection lorsqu'ils seront convoqués et ils devront rouler dans des voitures qui ont moins de 8 ans.

Il s'agit de quelques nouvelles règles encadrant l'industrie du taxi à Montréal, adoptées par le comité exécutif de la métropole mercredi matin.

Les limousines pourront rester d'ailleurs deux ans de plus sur la route, puisque le règlement prévoit désormais qu'elles doivent être retirées après 10 ans et non 8 ans.

«Vu l'investissement majeur qui se fait dans ces voitures, on pense que 10 ans c'est équitable pour les investisseurs», a indiqué Aref Salem, responsable des transports au comité exécutif.

Sécurité et innovation

Les nouvelles caméras de surveillance devront être installées par les propriétaires de taxi et non plus par le Bureau du taxi. Ceux-ci devront respecter certaines normes techniques de base pour l'installation et la gestion des images.

Des précisions à ce sujet seront adoptées par une ordonnance du comité exécutif plus tard cette année.

Les clients devront d'ailleurs être informés, à l'aide d'un pictogramme obligatoire apposé dans la vitre du taxi, qu'il y a de la vidéosurveillance dans le véhicule.

Enfin, un projet d'innovation technologique prévoit l'implantation d'un système de géolocalisation (GPS), d'un bouton d'appel d'urgence et de la transmission des données sur une nouvelle plateforme numérique. Les détails de ce projet seront présentés plus tard cette année par le comité exécutif.