Près de 13 M$ pour une passerelle pour piétons

Longueuil dépensera près de 13 millions de dollars dans la construction d'une nouvelle passerelle enjambant la route 132, soit plus cher que certains viaducs construits au Québec, au cours des dernières années. Mais la Ville affirme payer le juste prix au terme d'un processus d'appel d'offres.

Cette passerelle avec belvédère remplacera la vieille passerelle démolie après avoir été heurtée par un camion dont la benne était relevée, en février 2015.

Le contrat de 12,8 millions de dollars a été accordé au Groupe TNT, le plus bas soumissionnaire. Les travaux se dérouleront entre février et octobre.

«On a voulu un accès qui favorise la mobilité active, notamment la cohabitation harmonieuse non seulement des piétons, mais également des cyclistes et des gens à mobilité réduite, a déclaré Louis-Pascal Cyr, porte-parole de la Ville de Longueuil. Elle sera aussi dotée d’un bélvédère duquel on pourra admirer non seulement le parc, mais également le fleuve et la ville de Montréal de l’autre côté.»

Le 10 février 2015, un camion affecté au déneigement dont la benne était levée avait percuté de plein fouet une passerelle pour piétons au-dessus de la route 132. La route avait dû être fermée, puis la passerelle complètement démolie. Heureusement, personne n’a été blessé.