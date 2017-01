Rio Tinto a établi un record de production d'électricité en 2016

L'abondance des apports en eau à l'automne dernier a été excellente pour le bassin hydrographique de Rio Tinto au Lac-Saint-Jean, une situation qui a permis d’établir un record de production en électricité dans la région, en 2016.

Pour l'ensemble de l'année, les précipitations ont atteint 117 % de la normale. Ce seuil a grimpé à 131 % pour la seule période d'automne.

L’année 2016 a été la sixième plus humide depuis 1943. «Récemment, c'est l'année où on a eu le plus d'eau», a confirmé Bruno Larouche, hydrologue chez Énergie électrique, une division de Rio Tinto.

Le bilan de l’entreprise, présenté mercredi, mentionne un record de production d'électricité avec 2317 mégawatts en 2016 pour les installations du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une portion de 5 % de cette énergie a été transférée à Hydro-Québec.

Mais cette quantité d'eau plus importante n’a pas fait plus de dommages sur les berges.

«Les productions élevées ne se traduisent pas par des conditions érosives plus importantes, a indiqué le directeur général d’énergie électrique, Jean-François Gauthier. On observe des conditions érosives moins importantes depuis les deux dernières années.»

Il y a eu 120 heures de tempêtes en 2016 sur le Lac-Saint-Jean. Huit tempêtes avec des vents d'au moins 30 km/h, persistants et soufflant dans la même direction.

«Les conditions érosives dépendent énormément des tempêtes de vents», a ajouté M. Gauthier.

Malgré cela, en mesurant 49 kilomètres de plages l'an dernier, Rio Tinto a noté qu'elles sont 8 % plus larges qu'en 2015 et neuf mètres plus larges qu'il y a 30 ans autour du Lac-Saint-Jean.

Le rechargement naturel expliquerait le phénomène, selon Jean-François Gauthier. «On ne peut pas juste regarder l'érosion qui s'est produite lors de l'automne et dire, c'est comme ça que la berge va ressembler au printemps.»

La chargée de projet au Programme de stabilisation des berges, Caroline Jolette, a ajouté que cette reconstruction naturelle a vraiment été observée. «C'est sûr qu'il y a un lien entre le niveau du lac et les volumes érodés pendant une tempête. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après une tempête, ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus de reconstruction de la plage. Donc, les matériaux qui ont été érodés pendant la tempête ne sont pas très loin.»

Ce bilan survient alors que les audiences publiques sur le Programme de stabilisation des berges, géré par Rio Tinto, sont suspendues.

Est-ce qu'une telle performance serait possible dans le modèle de la gestion participative incluant le milieu? Les représentants de la multinationale préfèrent ne pas trop se mouiller sur la gestion participative du Lac-Saint-Jean.

«Avant de se prononcer d'une quelconque façon, prenons le temps que les choses se fassent avec le ministère et les représentants du milieu», a précisé Jean-François Gauthier.

Des pourparlers sont en cours entre Québec, le milieu et la compagnie sur ce modèle de gestion. Un accord doit survenir, au plus tard en mai, avant que les audiences publiques puissent reprendre.