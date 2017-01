Transferts en santé: le front commun toujours aussi fort selon Couillard

Les provinces qui ont signé une entente sur les transferts en santé avec le gouvernement fédéral sont peu populeuses et n’ont pas affaibli le front commun, estime Philippe Couillard.

La Saskatchewan a annoncé mardi qu’elle s’est entendue avec le gouvernement fédéral et joint le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse ainsi que les trois territoires.

«Chaque province a une structure particulière et une taille particulière. Les provinces qui demeurent représentent autour de 90 % de la population canadienne. Alors il faut voir les choses. Là où il y a beaucoup de population, donc où les besoins sont très grands - l’Ontario, la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Québec -, les demandes sont les mêmes», a lancé le premier ministre mercredi lors d’un point de presse en marge de sa participation au forum économique de Davos, en Suisse.

M. Couillard se dit «persuadé» qu’une entente est possible avec Ottawa, mais qu’il faudrait tout d’abord reprendre les négociations.

La veille, le ministre de la Santé du Québec Gaétan Barrette avait dénoncé la tactique d’Ottawa, qui va s’entendre «avec les petites provinces» pour effriter le front commun.

Le gouvernement Trudeau a annoncé la réduction de la hausse des transferts fédéraux en santé de 6 % à 3,5 % par année à compter de 2017. Il ajoute toutefois une enveloppe de 11,5 milliards $ destinée aux soins à domicile et en santé mentale. Le gouvernement Couillard et les provinces de l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta par exemple, s’opposent à cette décision.

M. Couillard estime d’ailleurs, tout comme son ministre de la Santé, qu’il faut inciter les Québécois à appeler les députés libéraux fédéraux pour se plaindre de la fermeture de Justin Trudeau. «Les citoyens nous appellent nous sur biens des dossiers. Les députés sont là pour ça. Autant à la Chambre des communes qu’à l’Assemblée nationale», a dit le premier ministre.

«Au moment où les besoins augmentent, ou le gouvernement fédéral donne beaucoup son avis sur le système de santé, il n’est pas logique qu’il diminue sa participation financière, ça doit être répété», a-t-il ajouté.

À Ottawa, le NPD a lui aussi dénoncé la position du gouvernement Trudeau qui a échoué à «négocier de façon équitable» et qui utilise aujourd'hui des tactiques de discorde pour mettre de la pression sur les autres premiers ministres.

Bombardier

Le premier ministre a rencontré deux fois le ministre fédéral du développement économique Navdeep Bains mercredi. La question du financement de Bombardier a brièvement été abordée. «Je n’ai pas eu de détails. Je pense que le gouvernement fédéral et l’entreprise auront des annonces à faire, on l’espère. Je souhaite que le gouvernement fédéral s’implique dans Bombardier», a dit le premier ministre.

Le dossier traîne en longueur. Québec a annoncé sa participation de 1 milliard $ US dans Bombardier en octobre 2015 et presse depuis le gouvernement fédéral d’agir. Il croit que l’avionneur a toujours besoin de ces fonds «pour développer de nouveaux produits».