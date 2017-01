Trois présumés trafiquants de drogue arrêtés

Une opération policière s'est déroulée tôt ce mercredi matin pour démanteler un réseau de trafic de stupéfiants dans la région de Kamouraska.

L’Escouade régionale mixte de Québec a procédé à l'arrestation de trois personnes, dont Sébastien Bard, 22 ans, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Une douzaine de policiers ont participé à l’opération.

Selon les policiers, les individus visés feraient partie d’un réseau de trafic de cocaïne s’étendant de la région de Québec jusqu’à Rivière-de-Loup.

L’enquête, initiée en décembre 2015, tend à démontrer que cette organisation entretiendrait des liens avec les Hells Angels.

En cours d’enquête, les policiers ont saisi plus de 250 grammes de lidocaïne, un kilogramme de cocaïne, une petite quantité de comprimés de méthamphétamine et d’oxycodone et près de 55 000$ en argent comptant.

Les suspects comparaîtront au palais de justice de Québec pour faire face, notamment, à des accusations de trafic de stupéfiants et de possession de stupéfiants et d’arme prohibée.

Les policiers rappellent que toute information sur la production et le trafic de stupéfiants peut être transmise à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.