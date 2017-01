Un homme retrouvé mort dans des circonstances nébuleuses à Clarendon

Un homme de 50 ans est mort dans des circonstances nébuleuses, dans la nuit de mardi à mercredi, à Clarendon, une petite municipalité de l’Outaouais située à environ une centaine de kilomètres à l’ouest de Gatineau.

Vers 3 h du matin, les policiers ont été appelés à se rendre dans un logement de la 4eConcession. À leur arrivée, les policiers ont retrouvé un homme inconscient.

Le quinquagénaire a été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté par un médecin.

La victime est Darwin Zimmerling, un résident de Shawville, a confirmé la Sûreté du Québec.

Les policiers ont arrêté un individu en lien avec cette affaire. L’homme de 68 ans a été conduit au poste de police pour y être interrogé. En début de soirée, il était toujours rencontré par les enquêteurs.

La cause et les circonstances du décès de M. Zimmerling n’ont pas encore été établies. «À ce stade-ci de l’enquête, on considère cela comme une mort suspecte. Plusieurs hypothèses sont envisagées pour expliquer le décès de la victime», a indiqué la sergente Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole de la Sûreté du Québec.