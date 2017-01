Un logiciel québécois pour améliorer son cerveau

Améliorer ses performances cognitives grâce à un logiciel 3D? C’est le pari de Neuro Tracker, une entreprise québécoise qui a développé un logiciel dont les algorithmes aident à améliorer le focus et la concentration à long terme.

Au cours des dernières années, le logiciel a été utilisé par Manchester United, les forces spéciales américaines, les Canucks de Vancouver ou les Falcons d’Atlanta, qui sont dans la course pour le Super Bowl

Maintenant, l’entreprise se lance à l’assaut d’un marché plus vaste, celui de monsieur et madame tout le monde, jeunes et vieux, qui peuvent tirer profit du logiciel NuTrain, accessible sur internet.

Le cofondateur et P.-D.G. de Neuro Tracker, Jean Castonguay, était l’invité de Pierre Bruneau à Carte d’affaires, sur les ondes de TVA.

Expliquez-nous en quoi consiste votre logiciel...

C’est une gymnastique mentale pour entrainer le cerveau à augmenter ses capacités attentionnelles et cognitives. Le logiciel nous plonge dans un milieu immersif, en 3D, où on suit le mouvement d’objets, de ballons notamment. On entraine ainsi sa vision périphérique et ça nous oblige à bien focaliser notre attention.

Vous avez d’abord connu le succès avec les professionnels...

En effet, on est parti en grand, en 2009, lorsqu’on a été approché par une prestigieuse équipe de la ligue de football anglaise, Manchester United. Ils voulaient mettre en place un programme d’entrainement cognitif. Puis sont venues les forces spéciales américaines et d’autres équipes sportives professionnelles. On évoluait alors essentiellement dans le milieu de la performance de haut niveau.

Nos clients cherchaient un avantage compétitif, à mieux voir le jeu, à mieux l’anticiper. Mais pour nous, le plus grand marché n’est pas la compétition, mais celui de la population vieillissante. On sait qu’un déclin cognitif accompagne le vieillissement.

On s’intéresse non seulement à la capacité physique, mais aussi mentale qui peut se perdre avec l’âge. Pendant le réveillon, ma mère, âgée de 93 ans, avait de la difficulté à suivre les conversations. NuTrain pourrait l’aider à mieux traiter beaucoup d’informations en même temps.

Et ça pourrait aider les plus jeunes, ceux qui ont des problèmes d’attention à l’école?

Oui bien sûr. Un professeur à l’Université McGill, qui travaille avec des enfants en difficulté d’apprentissage, qui souffrent de TDAH ou d’autisme, utilise notre logiciel. Il mène une étude depuis plus de trois ans et va publier ses résultats sous peu. Il estime que l’utilisation du logiciel aide les enfants à mieux suivre leurs cours, que ça améliore leurs comportements, leur qualité de vie et même leurs notes.

Êtes-vous en contact avec le ministère de l’Éducation? Est-il ouvert à cette nouvelle technologie?

Tout le monde le prétend, mais dans les faits, c’est très difficile de faire accepter de nouvelles technologies dans nos écoles. Il y a des contraintes budgétaires, et quand on arrive avec une innovation, il y a souvent des préjugés. Est-ce qu’on a bien prouvé ses bénéfices, par exemple? Dans notre secteur, celui de l’entrainent du cerveau, plusieurs ont prétendu avoir fait des découvertes, sans preuve scientifique. Mais ça n’est pas notre cas!