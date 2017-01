Un puissant sédatif pour éléphants saisi à Mirabel

Du carfentanil, un puissant sédatif utilisé pour endormir des éléphants, a été intercepté à l'Aéroport international de Montréal-Mirabel, a annoncé mercredi l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Dans son communiqué, l’Agence a précisé mercredi que les deux colis provenaient du même exportateur et étaient destinés à des adresses résidentielles différentes, situées dans la région de la Montérégie.

La quantité saisie aurait pu permettre la production de 10 millions de doses mortelles de carfentanil. La drogue a été remise à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui poursuit l'enquête.

«Le 22 décembre 2016, les agents de l'ASFC de l'Aéroport international de Montréal-Mirabel ont intercepté 209 grammes de carfentanil dans deux colis en provenance de la Chine», a souligné l’ASFC, ajoutant qu’il s’agit de la première saisie de carfentanil effectuée au Québec.

Le carfentanil fait partie de la famille des opiacés synthétiques. Il est 100 fois plus puissant que le fentanyl et environ 10 000 fois plus fort que la morphine. Une quantité équivalant à un grain de sel est suffisante pour provoquer une surdose.