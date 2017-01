Un robot pour nettoyer les chambres d’hôpital...à la lumière!

Un outil novateur pour combattre les germes pourrait vous empêcher de tomber (encore plus) malade à l’hôpital : un robot nommé Xenex.

Cette machine, bientôt testée dans plusieurs hôpitaux des États-Unis, diffuse des rayons UV par flash partout dans une pièce afin d'annihiler les mauvais germes. Elle peut autant détruire les bactéries que les virus.

Voyez le reportage complet de CNN dans la vidéo ci-dessus (en anglais seulement)

Deborah Hayes, chef des opérations du Christ Hospital de Cincinnati, estime qu’il s’agit du plus puissant outil pour assurer la sécurité des patients, les empêchant d'être infectés alors qu’ils se font traiter dans un établissement de santé.

«Le Center for Disease Control and Prevention (CDC) estime que les infections attrapées en milieu hospitalier pointent au 9e rang des causes de mortalité», explique Hayes.

Les robots Xenex ne remplaceront pas complètement les protocoles de désinfection déjà en place, mais serviront d’arme supplémentaire pour s’attaquer à différents problèmes comme les infections nosocomiales ou encore la bactérie C-Difficile.

Chaque robot coûte 100 000$. Selon la compagnie qui fabrique les Xenex, en sauvant six patients, la machine devient rentable.