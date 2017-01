Une étudiante disparait mystérieusement après un contrôle routier

La police de Kansas City est à la recherche d’une étudiante qui a disparu après un contrôle routier dimanche matin.

Toni Anderson a texté des membres de sa famille et plusieurs amis ce jour-là pour dire qu’elle venait de se faire arrêter par la police pour avoir changé de voie de circulation.

C’est la dernière que ces personnes ont eu un contact avec l’étudiante de 20 ans qui revenait de travailler.

«Nous vivons un cauchemar. Je ne souhaite à aucun parent de vivre ce qui nous arrive. Aidez-nous à la retrouver», a expliqué la mère de la jeune femme, Elizabeth Anderson, à CNN.

«J’étais couchée et vers 5h du matin, elle m’a envoyé un message pour me dire qu’elle se faisait contrôler par la police. Quand je me suis réveillée, je lui ai demandé pourquoi, mais mon message ne lui est jamais parvenu», a indiqué une de ses amies, Roxanne Townsend.

CAPTURE D'ÉCRAN, CNN

L’angoisse a rapidement poussé les proches de Toni Anderson à contacter les autorités.

La police de Kansas City a d’abord assuré n’avoir jamais arrêté la jeune femme avant de se rétracter de faire par d’un contrôle routier effectué ce matin.

Selon les parents de l’étudiante, il n’était pas rare qu’elle soit sur la route très tôt le matin à cause de son horaire de travail.

«Elle rencontrait souvent des amis pour déjeuner puis revenait se coucher vers 6h du matin», a assuré son père, Brian Anderson.

«C’est une bonne personne. J’espère qu’elle est correcte et en sécurité. Gardez-la dans vos prières.»