Une pionnière de l’aide aux victimes d’agressions sexuelles est nommée

L’avocate ontarienne Susan Vella agira comme avocate principale pour l’Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, a-t-il été annoncé mercredi.

Avocate principale au cabinet Rochon Genova LLP, Susan Vella s'occupera de la création de l'équipe juridique qui tiendra compte des traumatismes dans le cadre de l'Enquête nationale, a mentionné la commission d'enquête.

«Elle est pionnière dans la présentation de réclamations au nom de survivants de violence sexuelle et d'abus de la part des institutions, et de harcèlement sexuel dans le contexte des litiges civils depuis plus de 25 ans. Susan représente aussi les Autochtones victimes de traumatismes à caractère sexuel, ainsi que les organisations autochtones et les Premières nations à l'égard de diverses affaires», lit-on dans le communiqué de la commission.

Le gouvernement Trudeau a lancé en août dernier la commission d’enquête tant réclamée sur les femmes autochtones assassinées ou disparues. Dotée d’un budget total de 54 millions $, l’Enquête s’étendra jusqu’au 31 décembre 2018.

La commission est présidée par l’ex-juge Marion Buller, d’origine crie et membre de la Première nation Mistawasis en Saskatchewan. Michèle Audette, Brian Eyolfson, Marilyn Poitras et Qajaq Robinson sont les autres commissaires.