Une Québécoise de 23 ans accusée d’agression sexuelle aux Bahamas

Une Québécoise de 23 ans fait face à des accusations d’agression sexuelle sur un adolescent de 15 ans lors d’une croisière aux Bahamas.

Karine Gagné, de Drummondville, a comparu à quatre reprises devant un juge de ce pays des Caraïbes. Elle demeure détenue jusqu’à la suite des procédures prévues le 3 février prochain.

La femme se trouvait sur navire de la Norwegian Cruise Line avec des collègues de travail, avec qui elle voyageait, lorsqu’elle a été arrêtée par les policiers, le 5 janvier dernier.

«Elle a passé la soirée au casino, a raconté son père, Steve Gagné à TVANouvelles.ca. Quand ils sont arrivés pour jouer, il y avait un jeune homme qui jouait aux machines à sous et qui buvait de la bière. Ils ont continué à boire au fur et à mesure de la soirée et quand ils sont arrivés pour sortir du bar, la mère du jeune garçon est arrivée en panique.»

La mère de la présumée victime, une Américaine, aurait alors accusé Karine Gagné de détournement de mineurs.

«Tout le monde jugeait qu’il avait entre 20 et 25 ans, mais il avait juste 15 ans, poursuit le père de la Québécoise, qui est convaincu de l’innocence de sa fille. Il avait de la barbe.»

Selon une déposition signée par une collègue de Karine Gagné, le garçon a même «tenté de calmer sa mère durant un bon cinq minutes. Il disait sans arrêt : "no mum no mum. We will do nothing. " (NDLR : Non maman, non maman! Nous n’allons rien faire) »

Après avoir été interrogés séparément par les agents de sécurité du bateau, Karine Gagné et ses collègues ont pu regagner leur chambre pour dormir. «Un peu plus tard, ils sont revenus cogner à sa porte pour lui faire signer un papier, mais elle n’a jamais signé de papier, ils l’ont emmené au poste de police», soutient M. Gagné.

Appel à l’aide

Le père de la Québécoise se demande pourquoi et comment un jeune homme de 15 ans a pu passer la soirée dans un casino d’un navire de croisière où on sert également de l’alcool.

«Peut-être qu’elle a une part des responsabilités, je ne peux pas dire, j’étais pas là», indique celui qui n’a toujours pas réussi à communiquer avec sa fille et qui reçoit les informations au compte-goutte. Mais il blâme le personnel du navire qui n’a pas vérifié l’identité de l’adolescent et la mère du jeune qui aurait dû mieux le surveiller.

Il dénonce dénonce également les conditions de détention difficiles de sa fille. «Elle est piquée par les maringouins,dit-il. Elle utilise un sceau et un morceau de carton comme toilette.»

Il lance maintenant un appel à l’aide pour financer les procédures judiciaires de sa fille. En plus de payer pour les services d’un avocat et d’un traducteur aux Bahamas, il doit également défrayer les honoraires d’un juriste qui l’épaule dans ses procédures au Québec. Le père déplore également que les services consulaires canadiens n’aient apporté «aucune aide» à Karine Gagné.

Steve Gagné souhaite maintenant que sa fille, qui est également mère de trois enfants en bas âge, soit libérée le plus rapidement possible. Il a mis sur pied une campagne de sociofinancement pour réclamer de l’aide.