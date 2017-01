1400 statuts de résident permanent révoqués au pays par année

Bon an, mal an, quelques 1400 immigrants au Canada perdent leur statut de résident permanent en manquant à leurs obligations, montrent des données obtenues par le «Toronto Star».

En moyenne, 1423 résidents permanents ont été interceptés à leur retour au pays entre 2010 et 2014, après un séjour prolongé à l’étranger. Pour conserver son statut de résident permanent, un immigrant doit être présent physiquement au Canada au moins 730 jours par période de cinq ans.

Le nombre de cas a plus que doublé depuis 2008, année où 605 personnes avait été épinglées par les douaniers. À l’époque, le conservateur Jason Kenney avait hérité du ministère de l’Immigration et s’était attaqué aux fraudes dans le domaine des résidences permanentes.

Avec plus du tiers des révocations, le Québec est la province où les immigrants ont été dépouillés de leur résidence permanente le plus souvent. Entre 2008 et 2014, 3 575 personnes se sont fait prendre à l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, tandis que 972 étaient épinglés à l’aéroport international de Vancouver et 439 à l’aéroport Pearson de Toronto.

Les immigrants dépouillés de leur statut peuvent contester la décision, mais ils semblent avoir de plus en plus de difficulté à y parvenir. Alors que 17 % des personnes qui se sont tournées vers les tribunaux ont retrouvé leur résidence permanente en 2008, seuls 7,7 % des plaignants ont obtenu la même chance en 2014.