Début de la pêche blanche sur la banquise à Rimouski

Les pêcheurs peuvent enfin aller taquiner l'éperlan à l'embouchure de la rivière Rimouski. Jeudi matin, des équipes étaient à pied d'œuvre pour aménager la descente piétonnière. Déjà, une dizaine d'amateurs ont capturé leurs premières prises.

Selon les secteurs, l'épaisseur de la glace varie entre 7 et 8 pouces.

Il faudra toutefois attendre encore quelques jours pour procéder à l'installation des cabanes, puisque comme l’a expliqué Gaston Dionne, le président de l’Association des pêcheurs d’éperlans de la rivière Rimouski, le pont de glace qui relie les berges à l'île Saint-Barnabé n'est toujours pas formé.

«Tant et aussi longtemps que le pont de glace ne sera pas là, on ne pourra pas mettre de cabane. Avec ce qui est prévu à long terme, d’ici la fin janvier, le froid est supposé de revenir. Au début de février, on devrait être capable de mettre les cabanes. C’est un peu plus tard que d’habitude.»