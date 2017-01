Les demandes d’admission d’étudiants américains en hausse au Canada

Le nombre de jeunes Américains désirant étudier au Canada est en forte hausse depuis l’élection de Donald Trump.

L’Université McGill a remarqué un bond de 21 % des demandes d’admission en provenance des États-Unis par rapport à l’an dernier. Du côté de l’Université Concordia, la hausse est de 10 % chez les étudiants au premier cycle et de 58 % au deuxième.

Même l’Université Laval, à Québec, a remarqué une hausse de 16 % du trafic américain sur son site web.

«Je me suis dit: "oui, on s’en va d’ici "», a affirmé Halle Miles, une étudiante en journalisme originaire du Texas en entrevue à TVA Nouvelles. Elle possède la double citoyenneté et a choisi de poursuivre ses études 2700 km au nord, à Ottawa, où elle a de la famille.

«Je ne dirais pas que c’est directement lié à l’arrivée de Donald Trump, mais cela a certainement une influence sur ma décision», a-t-elle expliqué.

Certains intervenants écartent toutefois le facteur Donald Trump. Ils croient plutôt que des facteurs économiques, tels que la faiblesse du dollar canadien ou des frais de scolarité avantageux peuvent expliquer ce changement.

Le trafic en provenance des États-Unis sur le site web de Citoyenneté et Immigration Canada avait fait un bond spectaculaire à la suite de l’élection de Donald Trump en novembre dernier. Il est revenu à la normale depuis.

Au final, seulement cinq Américains se seraient installés de façon temporaire sur l’Île du Cap-Breton, qui avait invité les voisins du Sud à s’y installer.