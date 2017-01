Transformez votre peau de croco hivernale en peau de bébé!

Votre peau est fendillée, rouge, enflammée, tiraille, desquame, bref, elle vous fait vivre un hiver un peu pénible. Vous souhaitez retrouver votre peau de bébé, écoutez les conseils de notre pharmacien.

La sécheresse cutanée est le résultat de la perte de la capacité de la peau à retenir son humidité interne, explique Jean-Yves Dionne. Le sébum (la couche huileuse naturelle) et la couche cornée (épiderme) agissent comme barrières naturelles de l'épiderme. Lorsqu’elles ne sont plus assez efficaces pour retenir l’humidité, la peau manifeste des problèmes et des démangeaisons.

Les causes de l’irritation et de la déshydratation de l’épiderme:

Le vent

La température

Le chauffage (différence de température)

Le chlore (piscine et eau des villes)

Les savons: les pires sont les savons détergents comme Zest et tous les savons parfumés. Les moins asséchants sont les savons naturels artisanaux à base d’huile.

Les parfums

L’alimentation qui génère de l’inflammation (fast-food, mauvais gras, trop de viande, etc.)

Comment soulager et protéger la peau?

De l’extérieur en appliquant des hydratants de qualité et de l’intérieur par la nutrition et les suppléments:

Les polyphénols (cacao et thé vert)

Les omégas 3 (végétaux aussi bien que de poisson)

Des omégas 6 particuliers, l’AGL, que l’on retrouve dans les huiles d’onagre, de bourrache et de chanvre et les cassis

Certains lipides, notamment le squalane de l’huile d’olive et les céramides de l’huile de germe de blé;

Les carotènes en particulier le lycopène des tomates

Les minéraux: zinc, magnésium, sélénium et chrome

Les vitamines E et autres antioxydants

Conseils et mises en garde

Attention aux savons. Choisissez un savon doux, sans parfum ni détergent. Autant que possible, ne lavez pas trop souvent les zones sèches et sensibles.

Utilisez une crème hydratante riche en huile de qualité ou simplement une huile et appliquez-en fréquemment. Au sortir de la douche, lorsque la peau est gorgée d’eau (juste après avoir essuyé légèrement la peau), l’application de crème/lotion hydratante permet d’emprisonner l’eau dans la peau.

Ne vous gênez pas pour en mettre sur tous les endroits sensibles.

Plus la peau est sèche, plus la crème doit être riche et grasse pour faire écran entre votre peau et les éléments asséchants extérieurs.

Pour nourrir votre peau de l’intérieur, utilisez tous les jours un supplément d’huile de bourrache, d’huile de poisson et/ou un mélange d’huiles de bourrache et d’olive ainsi que de phosphatidylsérine et de céramides (Dermalipid).

Appliquez toujours d’une crème hydratante avant de sortir aux grands vents.