Épuisée, Françoise David quitte la vie politique

La députée de Gouin, Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire, a annoncé jeudi matin qu’elle quittait la politique pour des raisons de santé.

Elle quitte son poste de députée de Gouin et ses fonctions à l’Assemblée nationale. Sa démission est immédiate.

Mme David affirme ne pas avoir la force de continuer et de terminer son mandat. Elle s’en remet aux plus jeunes pour continuer son œuvre.

Entourée des députés solidaires Manon Massé et Amir Khadir, ainsi que d’Adrés Fontecilla, président et autre porte-parole de Québec solidaire, Françoise David a indiqué en point de presse à Montréal qu’elle demeurait membre du parti et qu’elle croyait toujours en la pertinence de Québec solidaire.

«J’aime ce parti, c’est ma deuxième famille, a-t-elle dit. Je quitte en gardant confiance en mon parti et en sa capacité d’avancer.»

Françoise David a dit qu’elle ne réclamera pas l’allocation de transition prévue dans certains cas pour des députés démissionnaires en cours de mandat.

Sereine dans sa décision, Mme David a expliqué que c’est l’automne dernier qu'elle a dû «accepter l’inévitable».

«Ma santé était carrément moins bonne. Je ressens depuis le début de l’automne 2016 une fatigue qui ne me quitte pas», a-t-elle dit.

Elle explique qu’elle n’arrive plus à faire face à «l’intensité du travail politique d’une députée solidaire, au stress inhérent à la vie politique à l’Assemblée nationale, l’atmosphère souvent agressive qui y règne, la multiplicité des positions à défendre quotidiennement dans un tourbillon médiatique, les déplacements incessants».

La politicienne de 69 ans préfère arrêter avant de souffrir d’épuisement professionnel.

«D’autres que moi, plus jeunes ou tout simplement plus résistants, font face à toutes ces pressions et y trouvent du plaisir. Ce fut mon cas jusqu’à l’été 2016, mais je suis obligée de constater que ma situation de santé physique a changé», a-t-elle dit.