Karine Gagné est-elle une prédatrice sexuelle?

ENTREVUE: Réécoutez la mère d’une Québécoise de 23 ans accusée d’agression sexuelle

Une superbe croisière dans les Caraïbes, une atmosphère de vacances et un jeune homme en train de boire au bar du casino du navire. Karine Gagné a succombé aux charmes du bel Américain qui n’avait que 15 ans en ayant une relation sexuelle avec lui. La Drummondvilloise arrêtée aux Bahamas est-elle une prédatrice sexuelle? Non, répond un sexologue.

«D’après ce que sa mère a raconté hier, le gars lui a dit qu’il avait 18 ans. Il paraît qu’il mesure 6,1 pi et qu’il a une barbe. Ça se passe vite dans un bar, elle a cru ce qu’il disait. Tu ne demandes pas le C.V. de quelqu’un», dit Mario Larivée-Côté.

Karine Gagné a trois enfants et seulement 23 ans. Bien qu’elle a eu une relation sexuelle avec le jeune homme de 15 ans, ça ne fait pas d’elle une pédophile ajoute le sexologue.

«Elle a été attirée par un homme, pas par un enfant au physique prépubère» Mario Larivée-Côté sexologue

«C’est un adolescent. Il est développé physiquement. Elle a été attirée par un homme, pas par un enfant au physique prépubère. L’inverse serait vrai aussi, si un gars de 23 ans était attiré par une fille de 15 ans au corps développé», nuance Mario Larivée-Côté.

La Québécoise fait face à une accusation d’agression sexuelle, car la mère de son amant d’un soir a alerté les autorités, alors que même l’adolescent ne voulait pas.

Karine Gagné a-t-elle pu avoir une ascendance sur le jeune homme, elle a tout de même 8 ans de différence avec lui?

«Ici, quand tu as 13 ans ou 14 ans, c’est pas plus de deux ans [pour que la relation ne soit pas illégale]. À 14 et 15 ans, pas plus de cinq ans de différence. On n’est pas dans un cadre de tourisme sexuel avec des enfants mineurs. Elle ne m’apparaît pas dangereuse», conclut Mario Larivée-Côté.