La Tuque aura bientôt un palais de justice restauré

Le palais de justice désuet et peu sécuritaire de La Tuque en Haute-Mauricie sera bientôt entièrement refait.

Les locaux dont la salle d'audience et le quartier cellulaire situés à l'étage du Carrefour La Tuque au centre-ville sont considérés comme étant d'un autre âge. Comme il n'y a pas d'accès sécurisés, les juges et les avocats croisent dans la cage d'escalier et dans les corridors, les prisonniers menottés, les accusés et les témoins.

«À La Tuque, on est en arrière de 15 ans. Il n'y a pas de locaux de rencontre pour les avocats pour voir nos clients quand ils sont aux cellules. C'est pratiquement une salle de toilette qu'on utilise avec les clients détenus», explique Me Simon Ricard le Bâtonnier de la Mauricie.

Le palais restera sous le même toit, mais sera déménagé dans des espaces plus vastes. Sa superficie doublera. Des accès dédiés et sécurisés seront prévus d'une part pour les juges et d'autre part pour les détenus. Des représentants du ministère de la Justice ont fait une dernière consultation auprès de tous les acteurs judiciaires de la Haute-Mauricie et leur ont présenté les plans.

En théorie, La Tuque disposera d'un palais de justice grandement amélioré d'ici la fin 2018.

«Ce printemps, j'ai bon espoir qu'on puisse faire une annonce positive dans ce dossier-là», a dit la ministre responsable de la Mauricie Julie Boulet.