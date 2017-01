La Ville de Québec retire les luminaires de 4000 K dans les quartiers résidentiels

La Ville de Québec installera dorénavant des ampoules DEL moins éblouissantes de 3000 K dans ses lampadaires et procédera au retrait de celles de 4000 K qui ont déjà été posées dans les quartiers résidentiels.

Le maire Régis Labeaume a confirmé jeudi matin que les quelque 4000 ampoules de 4000 kelvins qui ont été installées aux quatre coins de la ville seront retirées des rues résidentielles afin d’éviter d’incommoder les citoyens.

La Ville «ne perd pas un sou» dans cette opération, a-t-il assuré, puisque les luminaires plus puissants qui seront enlevés seront dorénavant utilisés dans les secteurs industriels ou le long des artères peu habitées, comme le boulevard Samuel-de-Champlain.

Pour ses besoins futurs, la Ville n’est pas non plus liée par un contrat qui l’obligerait à faire l’achat d’ampoules de 4000 K. Elle avait une entente avec un fournisseur qui lui permettait de commander au fur et à mesure.

La Ville de Québec retournera en appel d’offres et commandera des luminaires DEL moins puissants de 3000 K, à l’instar de la Ville de Montréal, qui a procédé à une annonce similaire cette semaine. «On s’en va avec le 3000 K. C’est ce qu’on avait décidé», a laissé tomber le maire en marge d’un point de presse sur la décontamination des sols dans le secteur de la Pointe-aux-Lièvres.

On compte pas moins de 52 000 lampadaires sur le territoire de la Ville de Québec.

Études contradictoires

L’utilisation des diodes électroluminescentes (DEL) dans les lampadaires a fait l’objet de divers avis contradictoires dans la dernière année. Même si la Direction de la santé publique de Montréal affirme qu’il n’y a aucune preuve scientifique d’une relation de cause à effet entre l’exposition à la lumière bleue la nuit et des problèmes de santé, l’Association médicale américaine a quant à elle recommandé d’utiliser des DEL de 3000 K et moins pour favoriser un sommeil régulier.

Avec la collaboration de Stéphanie Martin