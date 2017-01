Malgré les accusations d'agression sexuelle, son copain la soutient

Le copain de Karine Gagné, accusée d’agression sexuelle sur un mineur aux Bahamas, a manifesté son soutien envers son amoureuse par l’entremise d’un message sur Facebook.

«Tout le monde pose de question si nous sommes toujours ensemble après ce qui s’est passé, a écrit Raph Blouin dans une publication, jeudi matin. La réponse est oui et je vais continuer de la défendre tant et aussi longtemps qu’elle ne sera pas revenue.»

Même s’il a découvert que sa conjointe avait couché avec un adolescent de 15 ans lors d’une croisière, le jeune homme de 22 ans continue d’inviter les gens à participer aux campagnes mises sur pied pour financer les procédures judiciaires.

«Oui, je trouve ça difficile et très décevant de sa part, mais la vraie vérité, je ne pourrai pas la connaître tant et aussi longtemps qu’elle ne sera pas face à face avec moi et ce sera à moi et elle seule de régler ça entre nous deux».

La nature de la relation entre Karine Gagné et Ralph Blouin est toutefois ambigüe, puisque la mère de l'accusée a indiqué en entrevue à TVA Nouvelles que sa fille n'était plus en couple au moment des faits.

D’ailleurs, un événement «12 heures de musique» organisé par ses proches aura lieu le 2 février prochain à la Cabane à sucre chez Ti-Père à Drummondville pour récolter des fonds.