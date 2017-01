Le Sherbrookois d’origine Luc Mongeau à la tête de Weston Foods

Le Sherbrookois d’origine Luc Mongeau vient d’obtenir un poste de premier plan au sein du groupe George Weston Limitée, un géant du secteur de l’alimentation au Canada.

Dans le cadre de changements annoncés au sein de la haute direction du groupe, M. Mongeau a été nommé président de Weston Foods, une des deux unités d’exploitation, avec Loblaw, du groupe Weston.

Luc Mongeau succède ainsi à Paviter S. Binning qui quitte George Weston et devient conseiller spécial auprès de la famille Weston et de sa filiale privée Wittington Investments Limited.

M. Mongeau «est un haut dirigeant chevronné ayant fait sa marque dans le domaine des biens de consommation et possédant une solide expertise en matière d'image de marque, de développement de produits, d'exploitation et de gestion des pertes et profits, tant dans les secteurs de l'alimentation, du chocolat que des produits pour animaux domestiques», a souligné l’entreprise dans un communiqué de presse, jeudi.

«Il a en effet œuvré pendant plus de 15 ans chez Mars, où il a été à la tête de l'entreprise pour le Canada de même qu'à celle du secteur des produits pour animaux domestiques pour l'Amérique du Nord, secteur dont le chiffre d'affaires s'élève à plusieurs milliards de dollars. Il a également établi l'orientation stratégique et marketing pour plusieurs des grandes marques de produits pour animaux de Mars.»

Luc Mongeau, qui est établi à Toronto depuis 1995, est diplômé de l’Université de Sherbrooke, ainsi que de l’Université Western Ontario où il a obtenu un MBA.

Les autres changements annoncés chez Weston touche notamment Galen G. Weston, qui a été nommé président du conseil et chef de la direction de George Weston Limitée. M. Weston continuera à agir à titre de président du conseil et de chef de la direction de Loblaw. M. Weston succède à son père, W. Galen Weston, qui a pris sa retraite à l'âge de 75 ans après avoir dirigé George Weston pendant plus de quatre décennies.

Par ailleurs, Sarah Davis a été nommée présidente de Loblaw. Elle sera responsable des activités de Loblaw liées à son exploitation au quotidien et à l'exécution de son plan stratégique. Mme Davis occupait depuis 2014 le poste de chef de l'administration.