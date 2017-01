C'est la semaine pour un Québec sans tabac et le conseil québécois sur le tabac et la santé met de l'avant un slogan-choc: «Le tabac tue un fumeur sur deux».

Les fumeurs de la région du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent écraser définitivement en ce début d'année ont accès à des options variées.

Dans sa maison à Rimouski, Danielle Leclerc hypnotise des personnes qui cherchent à arrêter de fumer. « Je fais les rencontres aux 2 jours. Généralement, en maximum 5 rencontres, on un arrêt de fumer total. Évidemment, il faut que la personne soit décidée à arrêter de fumer», soutient l'hypnothérapeute.

À Mont-Joli, il est aussi possible de se faire soigner grâce à un traitement au laser doux dans les oreilles. «Quand on voit une oreille, c'est comme un foetus replié sur lui-même dont la tête est en bas. À chaque point précis, il y a une correspondance réflexe précise atteinte à une fréquence précise émise en Hertz/seconde. Dépendamment de la zone qu'on travaille, on va ajuster la fréquence pour atteindre un maximum d'efficacité pour le traitement», explique le propriétaire de l'Institut Santé Beauté, Rénald Roy.

Le directeur général du Conseil québécois sur le tabac et la santé, Mario Bujold, émet des réserves face à l'efficacité de ces traitements: «Les ressources du type ligne téléphonique qui offrent du counselling, ou encore des sites internet et les rencontres en groupes ou en individuel demeurent les meilleures techniques en termes de réussite. Ça ne veut pas dire que d'autres techniques ne peuvent pas fonctionner, mais l'efficacité est beaucoup moins démontrée et beaucoup moins importante aussi».

«La mortalité causée par le tabac est très souffrante. Pendant des années, les gens vont avoir de la difficulté à fonctionner et d'avoir une qualité de vie acceptable», ajoute M. Bujold.

D'après Statistiques Canada, le nombre de fumeurs occasionnels et assidus a diminué dans les dernières années au Bas-Saint-Laurent. Cependant, le nombre de personnes exposées à la fumée secondaire est resté stable ou a augmenté.