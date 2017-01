Les avalanches les plus meurtrières depuis 20 ans

Des avalanches meurtrières, comme celle qui a touché un hôtel mercredi dans le centre de l'Italie, ont frappé à plusieurs reprises depuis 20 ans les massifs européens.

Si les Alpes françaises sont les plus souvent victimes de ces catastrophes, les plus importantes sont intervenues en Russie, en 2002, avec 127 morts, et en Autriche, en 1999, avec 31 tués.

Six alpinistes (cinq Italiens, un Autrichien) sont tués le 12 mars 2016 par une coulée de neige de 300 mètres qui emporte leur groupe à plus de 3300 mètres d'altitude, dans le secteur du Monte Nevoso, en Italie, à la frontière avec l'Autriche.

Six légionnaires qui s'entraînaient au ski de randonnée hors piste dans le massif des Cerces (Alpes françaises, proche de la frontière italienne) périssent le 18 janvier 2016 dans une avalanche à Valfréjus, en Savoie. Ils se sont faits surprendre par une coulée de neige à plus de 2000 mètres d'altitude.

Sept alpinistes, quatre Allemands et trois Tchèques répartis en trois cordées, périssent le 15 septembre 2015 dans une avalanche au Dôme de neige des Écrins (Hautes-Alpes, 4015 mètres), un sommet très fréquenté du massif en raison de sa facilité d'accès.

Six skieurs d'un club alpin, quatre hommes et deux femmes de nationalité française, âgés de 50 à 70 ans, partis pour une randonnée à ski, sont victimes le 24 janvier 2015, d'une importante coulée de neige dans le massif du Queyras dans les Hautes-Alpes.

Neuf alpinistes, de nationalité allemande, espagnole, britannique et suisse, perdent la vie le 12 juillet 2012, emportés alors qu'il faisaient l'ascension de la face nord du Mont Maudit, dans le massif du Mont-Blanc.

L'effondrement d'un glacier sur le village de Nijni Karmadon, en Ossétie du Nord (sud de la Russie), fait 127 morts et disparus le 20 septembre 2002. Parmi eux figurent l'acteur et réalisateur russe Sergueï Bodrov junior et son équipe de 24 personnes qui tournaient sur les lieux au moment de la catastrophe.

12 morts à Kitzsteinhorn, à 80 km au sud-ouest de Salzbourg, le 28 mars. Les victimes sont de jeunes moniteurs de ski qui s'entraînaient dans un endroit reculé et un surfeur des neiges.

Une gigantesque avalanche ensevelit plusieurs maisons dans la station réputée de Galtuer (Tyrol autrichien) le 23 février. Le lendemain, une coulée de neige fait sept morts dans le hameau voisin de Valzur.

Une avalanche le 9 février balaye une vingtaine de chalets près du village du Tour, dans la vallée de Chamonix.

Neuf adolescents, un professeur et une jeune monitrice, trouvent la mort dans une avalanche, alors que le groupe, en classe de neige, faisait une promenade en raquettes, le 23 janvier, sous la crête du Lauzet, à 2200 mètres d'altitude, dans un secteur hors piste à proximité de la station de ski des Orres (Hautes-Alpes).

Une avalanche fait 20 morts dans le village côtier islandais de Flateyri (nord-ouest) le 26 octobre.

14 personnes dont 8 enfants périssent le 16 janvier à Sudavik, dans l'Ouest de l'Islande.