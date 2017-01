Les dépenses de consommation au-dessus de la moyenne nationale

Les consommateurs québécois ont augmenté leurs dépenses de 5,26 % au cours du 4e trimestre de 2016 par rapport à la période correspondante de l’année précédente, a indiqué jeudi la firme Moneris dans son rapport trimestriel «MonerisMetrics» portant sur les habitudes de consommation au Canada.

C’est plus que la moyenne canadienne, qui a enregistré une hausse de 4,19 %, continuant sa chute observée au cours des trimestres précédents, soit une croissance de 6,24 % au 1er trimestre, de 5,53 % au deuxième et de 4,77 % au troisième.

«Nous avons observé une croissance des dépenses à chaque trimestre de 2016, mais celle-ci a diminué lentement et régulièrement durant l’année, a dit jeudi Angela Brown, présidente et directrice générale de Moneris. Tandis que nous entamons l’année 2017, nous prévoyons une tendance de croissance modeste alors que les décideurs canadiens réagissent à l’évolution du paysage mondial et aux défis de taille que pose l’économie canadienne.»

L’Ontario est la province qui a tiré le plus son épingle du jeu avec une augmentation de 6,24 % des dépenses de consommation au 4e trimestre de 2016.

La Colombie-Britannique (5,87 %) et l’Île-du-Prince-Édouard (5,38 %) ont tout juste devancé la Belle Province.

Les dépenses de consommation ont diminué de 2,04 % en glissement annuel en Alberta, une baisse pour un cinquième trimestre consécutif dans cette province de l’Ouest. Terre-Neuve-et-Labrador a pour sa part connu sa première régression des dépenses (-1,66 %).

C’est le secteur de la restauration rapide qui a connu la plus importante croissance de dépenses, à 11,20 %, devant les taxis et limousines (9,47 %) et les boulangeries (8,72 %).

Selon Moneris, le tourisme étranger a fait croître les données de consommation, alors que les dépenses sur les cartes étrangères ont affiché un bon de 13,44 %, la faiblesse du dollar canadien encourageant les visiteurs à davantage se gâter pendant leur séjour au pays.

Les méthodes de paiement ayant évolué, la toute nouvelle, qui permet de «taper» sa carte bancaire ou de crédit sur le lecteur au moment d’acquitter ses achats, a fait un bond spectaculaire de 120,73 % durant les trois derniers mois de l’an dernier.

Les paiements par carte de crédit ont compté pour près de 63,8 % de toutes les transactions recensées par Moneris.