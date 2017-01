Les pharmaciens ne s’entendent pas avec le gouvernement

Alors que les négociations avec le gouvernement se trouvent dans une impasse, des pharmaciens demandent au ministre de la Santé de porter une attention particulière au dossier des «préparations magistrales», des médicaments qu’ils préparent sur mesure pour des patients qui n’arrivent pas à trouver un remède autrement.

En entrevue à TVA Nouvelles mercredi, l’un des rares pharmaciens qui acceptent encore d’en préparer dénonçait l’honoraire de 14,26$ qu’il reçoit en échange de ce service. Avec une prescription d’un médecin, Denis Boissinot prépare des mélanges personnalisés pour les patients qui n’ont aucune autre alternative, soit parce que les pharmaceutiques ne commercialisent plus la médication, ou alors parce qu’elle est en rupture de stock.

Comme certains ingrédients posent un risque lors de la manipulation, des salles sont aménagées spécialement dans son laboratoire pour la fabrication des médicaments. Peu importe le niveau de risque, la complexité du travail, le nombre d’employés affectés à la préparation, ou le temps requis pour la faire, l’honoraire de 14,26$ versé par la RAMQ demeure le même.

Notre équipe s’est également rendue dans le laboratoire du Groupe Lavoie, à Québec. Alors que Denis Boissinot effectue des «préparations magistrales non stériles», sa collègue Julie Grenier conçoit des «préparations stériles». Le niveau de risque et la complexité du travail sont ainsi augmentés.

La pharmacienne et son équipe préparent entre autres des produits pour traiter le cancer du sein, la polyarthrite rhumatoïde, l’ostéoporose ou divers antibiotiques intraveineux et musculaires.

«Pour la préparation d'une première seringue par exemple, je vais avoir un honoraire autour de 6 ou 7 dollars», nous explique-t-elle.

Les pharmaciens préparateurs comme M. Boissinot et elle déplorent ne pas recevoir un honoraire à leur juste valeur alors que les équipements du laboratoire coûtent pourtant une fortune. Dans le cas du Groupe Lavoie, les installations sont nettoyées au moins deux fois par jour, entretenues régulièrement et certifiées deux fois par an pour assurer la sécurité et la stérilité des lieux.

L’arbitrage pour régler le conflit

«Avant l'arrivée des nouvelles normes de l'Ordre des pharmaciens du Québec, qui ont imposé des standards de pratique très exigeants, il y avait à peu près une cinquantaine de pharmaciens préparateurs. Maintenant, il en reste à peu près 25», affirme Jean Thiffault, le président de l’Association des pharmaciens propriétaires du Québec (APPQ).

Il souhaite que le ministre soit particulièrement sensible à la réalité de ce type de pharmaciens qui, selon lui, encaissent les coûts supplémentaires des médicaments, dont la préparation est de moins en moins rentable.

«Ultimement, beaucoup de gens absorbent des frais pour éviter des désagréments au patient, mais je pense qu'il faut régler la situation», dit-il.

«Actuellement, on est en procès. C'est assez difficile de régler ce genre de problème là en procès. Les pharmaciens ont choisi de ralentir toute négociation parce qu'ils ont choisi une voie juridique pour aller chercher une somme d'argent», répond le ministre Gaétan Barrette, qui se fait avare de commentaires puisque les deux parties s’affrontent devant un tribunal d’arbitrage.

«Ce sont les patients qui pourraient être privés de médicaments et de soins», déplore Nicolas Marceau, député péquiste de Rousseau.

«On n'a pas les moyens de perdre l’expertise de ces apothicaires du XXIe siècle», renchérit le caquiste François Paradis.

Première partie du reportage: Des pharmaciens payés moins de 15 $ pour créer un médicament