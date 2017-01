Enquête du coroner sur une mort suspecte en centre de désintoxication

Le bureau du coroner enquête sur la mort suspecte d’une jeune femme qui a été retrouvée sans vie dans un centre de désintoxication, à Trois-Rivières.

Le coroner Pascal Pelletier tente toujours de déterminer la cause exacte du décès. Les policiers de Trois-Rivières ont été appelés sur place vers 6h30 le matin du 27 décembre.

La femme de 21 ans, qui était à la maison Carignan pour traiter un problème de dépendance aux drogues, a été retrouvée sans vie dans sa chambre.

Cette triste histoire soulève de nombreuses questions. L’oncle de la victime ne veut pas lancer la pierre à l’établissement avant que les conclusions du coroner soient dévoilées. Mais il se demande si sa nièce pourrait avoir eu accès à de la drogue à l’intérieur des murs du centre.

«Il ne faut pas présumer de rien... mais rien n’est impossible non plus, affirme Yvon Picotte, DG dans une autre maison de thérapie dans Lanaudière. En prison, des gardiens effectuent des fouilles et les détenus parviennent quand même à faire entrer de la drogue. C'est difficile à contrôler et ça ne veut pas dire que le travail a automatiquement été mal fait à Carignan, si tel est le cas», souligne cet ancien ministre libéral.

Bien que la mort de la jeune femme soit considérée comme suspecte, il faut demeurer prudent, car le décès pourrait très bien être lié à des causes naturelles.

La direction de la maison Carignan, qui vient en aide aux gens ayant des problèmes de consommation, de comportement et de santé mentale, préfère ne pas commenter la situation avant de connaître la cause exacte du décès.

Son directeur général a toutefois adressé ces quelques mots par courriel à TVA Nouvelles:

« ... Nous avons rapidement mis en place des mécanismes efficaces pour minimiser les impacts sur l’ensemble des bénéficiaires touchés par cet évènement. Dès les premières heures, une cellule de crise a été déployée. Des intervenants psychosociaux du CIUSSS MCQ se sont joints à notre équipe pour soutenir les résidants. »

La victime de 21 ans se trouvait à la maison Carignan en raison d’un ordre de la cour.