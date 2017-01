«O’» : Le nouveau Éric O’Hara

Guillaume Gauthier adore les défis. Il en aura un fort intéressant alors qu’il deviendra le «nouveau» Éric O’Hara du téléroman O’. Le jeune comédien se glissera dans la peau d’un adolescent qui s’interroge sur son orientation sexuelle.

Le personnage d’Éric O’Hara a pris plus d’ampleur et Wilson Henley, qui interprétait cet adolescent depuis 2012, a décidé de quitter l’aventure pour se consacrer à ses études. Le comédien n’était plus disponible avec un calendrier de tournage de plus en plus exigeant.

Guillaume Gauthier, qui jouait «Gégé» dans la série Pour Sarah, a passé une audition en août et il s’est très rapidement retrouvé au sein de la famille O’Hara. «J’ai eu la confirmation que j’avais le rôle au lendemain de l’audition et, deux semaines plus tard, j’étais sur le plateau de tournage du téléroman. Ça a déboulé assez rapidement», a-t-il dit lors d’un entretien.

Les premières séquences tournées ont été celles des soupers de famille dans le manoir des O’Hara, en présence des comédiens principaux. «Tout le monde était là. Ça m’a permis d’apprivoiser chaque personne. J’ai été accueilli de façon extraordinaire et l’équipe a été très généreuse. C’était génial», a-t-il dit.

Défi intéressant

Fidèle à ses habitudes avec les comédiens qui se joignent à la distribution du téléroman, Louis-David Morasse s’est porté volontaire pour faciliter les choses à l’acteur qui jouera son fils.

«On a eu une journée de lecture avant le début du tournage et il m’a invité à dîner. Il m’a demandé de lui poser toutes les questions que j’avais concernant «O’». Je ne le connaissais pas du tout et il m’a mis à l’aise, m’a donné son numéro de téléphone et m’a dit de l’appeler si j’avais des questions. Il a été d’une grande générosité», a-t-il raconté.

Le jeune comédien a aussi retrouvé Guy Nadon, qui personnifie son grand-père dans O’ et qu’il a eu comme professeur lors de son passage à l’École nationale de théâtre du Canada. Guillaume Gauthier a un défi de jeu intéressant avec un Éric O’Hara qui s’interroge de plus en plus sur son orientation sexuelle.

Le personnage prendra aussi plus de place avec son implication avec François et son grand-père dans la nouvelle division microbrasserie de la compagnie Agua.

«Éric se cherche et n’assume pas tout à fait son homosexualité. C’est un rôle qui est très loin de moi, qui me faisait un peu peur, mais j’avais hâte d’explorer ça. J’adore les défis et tout ce qui est composition. J’étais à l’aise avec David (Noël), qui joue son ami Mathieu, et nous y sommes allés à 100 %», a-t-il expliqué.

Composition

Homosexuel dans la vie de tous les jours, David Noël a guidé Guillaume Gauthier lors de certaines scènes. «Il m’a parlé de son coming out et de la manière dont il agissait à cette époque. Il est à l’aise avec ça. Moi je l’étais un peu moins et on pouvait jouer avec ça. C’était super enrichissant de jouer avec lui», a-t-il noté.

Le comédien indique qu’il n’a pas calqué son jeu sur celui de Wilson Henley. Il a regardé quelques épisodes pour s’imprégner de cet univers et il a ensuite travaillé à partir des textes.

«Je l’ai construit avec la façon dont je voyais le personnage, mes mimiques, mes trucs et mon énergie. C’est ce qu’on m’a demandé de faire», a-t-il précisé. Le comédien de 25 ans, que l’on a vu dans le film 1:54 de Yan England, est conscient que le public s’adonnera peut-être, un peu, au jeu des comparaisons, que c’est normal et qu’il lui faudra un ou deux épisodes pour s’adapter au «nouveau» personnage. «La saison d’hiver va débuter de façon très forte et l’attachement avec le nouvel Éric va se développer au fil des épisodes», a-t-il conclu.

O’ est diffusé les mardis à 21h sur les ondes de TVA.