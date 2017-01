Philippe Couillard rend hommage à Françoise David et reconnaît «toute l’importance de la parole» de la co-chef de Québec solidaire, qui a annoncé aujourd’hui qu'elle quitte la vie politique.

«On sait avec quelle ardeur et quelle passion elle défend particulièrement la cause des plus démunis, des femmes et [...] de la diversité», a lancé le premier ministre jeudi en marge du forum économique de Davos, qui réunit l’élite financière et politique mondiale.

«On ne doit surtout pas dire que le Québec perd une voix importante, je suis certain que Françoise David va continuer de s’exprimer au cours des prochaines années», a ajouté M. Couillard.

M. Couillard déplore toutefois que l’Assemblée nationale perde la voix de Mme David. «J’ai souvent parlé de la nécessité de changer de ton à l’Assemblée nationale. Je pense que Mme David est un très bel exemple de ce que ça veut dire concrètement», a-t-il souligné.

Même s’il «avait des différences d’opinions sur les orientations politiques du Québec» avec la politicienne de gauche, M. Couillard affirme qu’elle a toujours «conservé un ton civilisé».

Il a rappelé qu’une loi visant à empêcher que les aînés à faible revenu soient expulsés de leur logement a été adoptée à la suite du travail parlementaire de Mme David, qui avait initialement déposé le projet de loi.

Les réactions fusent

«C’est une grande dame de la politique, on a travaillé pas mal ensemble sur le projet de loi n° 70. [...] Je tiens à lui rendre hommage comme il faut rendre hommage à tous les hommes et les femmes qui se livrent au combat politique comme elle l'a fait.» - François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale

«Je veux aussi saluer sa contribution à la politique québécoise et surtout le style qu'elle a amené à l'Assemblée nationale. (Elle était) toujours très posée, toujours très respectueuse, et ce style-là va nous manquer un petit peu. Je lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles activités.» - Carlos Leitao, ministre des Finances du Québec

«Salut, Françoise. Merci pour la belle contribution. Elle nous manquera, bien sûr. hein. Elle amenait un point de vue qui n'était pas toujours le mien ou celui de mes collègues, mais, [...] c’était une femme remarquable.» - Dominique Vien, ministre du Travail

« Mme David c’est une grande dame, je salue son œuvre. [...] Je pense que l’ensemble des femmes du Québec d’abord lui reconnaissent son parcours. Elle a fait une grande différence pour l’avancement du droit des femmes. » - Louise Chabot, présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Sur Twitter:

«Malgré nos désaccords, je tiens à saluer la contribution de Françoise David à la vie politique québécoise et à la cause des femmes.» - Lise Thériault, vice-première ministre et ministre responsable de la Condition féminine

«L'exploit quotidien de Françoise David: avoir donné une voix forte aux femmes, aux déshérités, aux oubliés. Chapeau. Respect.» - Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

«Respect à Françoise David. Une grande dame qui a défendu le bien commun avec passion.» - François Legault, chef de la Coalition avenir Québec

Avec la collaboration de Marc-André Gagnon